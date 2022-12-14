YouTube ввел новые правила. Троллям не поздоровится

«Наша цель заключается в том, чтобы защитить авторов от пользователей, пытающихся негативно повлиять на сообщество с помощью комментариев, а также обеспечить большую прозрачность для пользователей, чьи комментарии могли быть удалены из-за нарушений политики, и, надеемся, помочь им понять наши Принципы сообщества».

Пользователи, оставляющие оскорбительные фразы, получат сообщения с предупреждениями. За повторное нарушение — отключение возможности комментирования.Об этом сказано в новых правилах видеосервиса. Гневные и, содержащие ненормативную лексику, комментарии под видео на YouTube будут удаляться, а оставивший их пользователь, получит предупредительное уведомление. Если тролль продолжит в том же духе, сервис приостановит возможность оставлять комментарии на 24 часа.Пользователи несогласные с решением платформы смогут оспорить удаление, подав аппеляцию. Будет ли восстановлен комментарий в случае положительного решения, в компании не уточняют. На данный момент нововведение на английский и испанский языки, но в ближайшее время этот список будет расширен.