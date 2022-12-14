YouTube

YouTube ввел новые правила. Троллям не поздоровится

Артем
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Пользователи, оставляющие оскорбительные фразы, получат сообщения с предупреждениями. За повторное нарушение — отключение возможности комментирования.

Об этом сказано в новых правилах видеосервиса. Гневные и, содержащие ненормативную лексику, комментарии под видео на YouTube будут удаляться, а оставивший их пользователь, получит предупредительное уведомление. Если тролль продолжит в том же духе, сервис приостановит возможность оставлять комментарии на 24 часа. 

Представители YouTube заявляют: 

«Наша цель заключается в том, чтобы защитить авторов от пользователей, пытающихся негативно повлиять на сообщество с помощью комментариев, а также обеспечить большую прозрачность для пользователей, чьи комментарии могли быть удалены из-за нарушений политики, и, надеемся, помочь им понять наши Принципы сообщества».

Пользователи несогласные с решением платформы смогут оспорить удаление, подав аппеляцию. Будет ли восстановлен комментарий в случае положительного решения, в компании не уточняют. На данный момент нововведение на английский и испанский языки, но в ближайшее время этот список будет расширен.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

AleX_another
+674
AleX_another
Зато хвалебных и проплаченных будет валом))
2 часа назад в 18:46
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tellurian
+4814
tellurian
Кто будет решать оскорбление или нет?
10 минут назад
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