Всего около 10 минут продержался Валентин Петухов (он же Wylsacom) после начала сегодняшнего мероприятия Apple. Его стрим был заблокирован модераторами YouTube почти сразу.

Трансляция была прервана, а на её месте появилось сообщение о блокировке за нарушение правил:

AppleYouTube

Заблокирована только конкретная трансляция, сам YouTube-канал Wylsacom не забанен.

Это далеко не первый раз, когда YouTube блокирует Wylsacom за трансляцию мероприятий YouTube. В предыдущий раз блогер отказался от этой площадки и вещал из «ВКонтакте», но, вероятно, там было не так много зрителей, как на YouTube.


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