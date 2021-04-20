Всего около 10 минут продержался Валентин Петухов (он же Wylsacom) после начала сегодняшнего мероприятия Apple. Его стрим был заблокирован модераторами YouTube почти сразу.
Трансляция была прервана, а на её месте появилось сообщение о блокировке за нарушение правил:
Заблокирована только конкретная трансляция, сам YouTube-канал Wylsacom не забанен.
Это далеко не первый раз, когда YouTube блокирует Wylsacom за трансляцию мероприятий YouTube. В предыдущий раз блогер отказался от этой площадки и вещал из «ВКонтакте», но, вероятно, там было не так много зрителей, как на YouTube.
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Трансляция была прервана, а на её месте появилось сообщение о блокировке за нарушение правил:
Заблокирована только конкретная трансляция, сам YouTube-канал Wylsacom не забанен.
Это далеко не первый раз, когда YouTube блокирует Wylsacom за трансляцию мероприятий YouTube. В предыдущий раз блогер отказался от этой площадки и вещал из «ВКонтакте», но, вероятно, там было не так много зрителей, как на YouTube.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru