YouTube закручивает гайки — смотреть ролики станет сложнее



Видеохостинг YouTube тестирует новый тип ограничений для зрителей. Об этом пишет Bleeping Computer.



Согласно источнику, речь идет о приложениях и сервисах, которые блокируют рекламные интеграции и баннеры. Пользователь Reddit заметил уведомление от YouTube, где было сказано: видеоплеер будет заблокирован после трех видеороликов из-за включенного блокировщика рекламы на устройстве.





«Похоже, вы используете блокировщик рекламы. Воспроизведение видео будет заблокировано, если YouTube не будет внесен в белый список или блокировщик рекламы не отключен».