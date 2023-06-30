YouTube закручивает гайки — смотреть ролики станет сложнее

Олег

YouTube


Видеохостинг YouTube тестирует новый тип ограничений для зрителей. Об этом пишет Bleeping Computer.

Согласно источнику, речь идет о приложениях и сервисах, которые блокируют рекламные интеграции и баннеры. Пользователь Reddit заметил уведомление от YouTube, где было сказано: видеоплеер будет заблокирован после трех видеороликов из-за включенного блокировщика рекламы на устройстве.

«Похоже, вы используете блокировщик рекламы. Воспроизведение видео будет заблокировано, если YouTube не будет внесен в белый список или блокировщик рекламы не отключен». 

При этом YouTube навязывает подписку Premium и пишет, что «вы можете отказаться от рекламы с YouTube Premium, и создатели по-прежнему могут получать деньги от вашей подписки».

YouTube

Сам YouTube уже подтвердил, что проводит эксперимент по пресечению блокировщиков рекламы. Если нововведение будет сохранено, то у пользователей будет два выхода — либо смотреть ролики с рекламой, либо покупать подписку Premium. 

Несмотря на то, что в России отключена монетизация и рекламные вставки не показываются, площадка всё равно может отключать видеоплеер для тех, кто пользуется блокировщиками рекламы. 

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Источник:
Bleeping Computer
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