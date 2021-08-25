Во-первых, необходима подписка YouTube Premium. Среди прочих преимуществ, она дает своим обладателям доступ к экспериментальным функциям — в том числе и к Picture-in-Picture.

Во-вторых, пока что PiP работает только на iPhone. В сети пользователи владельцы iPad всё же смогли запустить её на планшете, однако пока неясно, как этого добиться целенаправленно. Некоторым помогает полное удаление приложения YouTube, перезагрузка iPad и установка заново.

Google предоставил возможность пользователям YouTube включать режим «картинка в картинке» на устройствах Apple. Об этом сообщает 9to5Mac.Ранее, с приходом iOS 14, многие пользовались Picture-in-Picture, открывая YouTube-видео в фирменном браузере Safari. Спустя какое-то время Google отключил эту фишку, а потом она снова появилась. Однако использовать PiP в приложении YouTube пока не получалось.Согласно источнику, эта возможность пока находится в статусе экспериментальной. Для её использования есть два условия.Чтобы активировать «картинку в картинке», необходимо перейти на сайт youtube.com/new и войти в свой аккаунт Google. На этой странице найдите строчку «Картинка в картинке на iOS» и нажмите «Попробовать».Теперь можно открыть приложение YouTube на своем iPhone и попробовать включить PiP. Для этого запустите видеоролик, а потом смахните приложение вверх от нижнего края экрана (или нажмите на кнопку «Домой», если у вас iPhone в старом дизайне). Видео должно свернуться в небольшое плавающее окошко поверх интерфейса iOS. На сайте отмечается, что блокировка экрана приостанавливает воспроизведение, но его можно запустить снова при помощи элементов управления плеером.Google указала, что тестирование «картинки в картинке» для iOS завершится 31 октября 2021 года. Скорее всего, после этой даты PiP появится в приложении YouTube для всех пользователей.