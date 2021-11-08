



Небольшая часть пользователей YouTube получила доступ к новому интерфейсу. Разработчики примут решение о его всеобщем внедрении по результатам тестирования и на основе отзывов.



При просмотре видео в полноэкранном режиме в нижней части экрана отображаются дополнительные элементы: лайк, дизлайк, переход к комментариям, добавление видео в список для просмотра позже и опция отправки ссылки на ролик. Если нажать на значок комментариев, обсуждение откроется в правой части экрана рядом с видео, то есть можно читать сообщения параллельно с просмотром видео. В правом нижнем углу также отображается кнопка More videos, нажатие на которое откроет список с роликами на схожую тематику. Если нажать на название видео вверху, раскроется его подробное описание.







Изначально эти нововведения тестировались на складных смартфонах с большими экранами (например, Samsung Galaxy Fold3), а теперь доступ к ним получили и другие мобильные устройства. В десктопной версии YouTube пока нет никаких изменений, кнопки с быстрым доступом к перечисленным возможностям в полноэкранном интерфейсе не отображаются.







