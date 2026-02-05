YouTube запустил суперполезную опцию для жителей РФ, причем бесплатно



Команда YouTube запустила функцию дубляжа видеороликов на другие языки. Об этом пишет Neowin. Команда YouTube запустила функцию дубляжа видеороликов на другие языки. Об этом пишет Neowin. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, дублирование аудиодорожки было доступно и раньше, но теперь оно выходит на качественно новый уровень. Новая фича базируется на нейросетях, она не только переводит речь, но и старается сохранять интонации и эмоции автора, а в некоторых случаях даже синхронизирует движения лицевых мышц говорящего. Сейчас опция доступна на 27 языках, среди которых уже есть русский.Чтобы воспользоваться новым ИИ-переводом, нужно нажать на шестеренку в плеере, а потом выбрать свой язык из списка звуковых дорожек. На текущий момент опция может быть доступна не у всех из-за постепенного развертывания. Отмечается, что авторы могут по желанию отключить нейродубляж YouTube на своих роликах и добавлять свой собственный или не делать его вовсе.