Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

YouTube запустил суперполезную опцию для жителей РФ, причем бесплатно

Олег

Команда YouTube запустила функцию дубляжа видеороликов на другие языки. Об этом пишет Neowin.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, дублирование аудиодорожки было доступно и раньше, но теперь оно выходит на качественно новый уровень. Новая фича базируется на нейросетях, она не только переводит речь, но и старается сохранять интонации и эмоции автора, а в некоторых случаях даже синхронизирует движения лицевых мышц говорящего. Сейчас опция доступна на 27 языках, среди которых уже есть русский. 

Чтобы воспользоваться новым ИИ-переводом, нужно нажать на шестеренку в плеере, а потом выбрать свой язык из списка звуковых дорожек. На текущий момент опция может быть доступна не у всех из-за постепенного развертывания. Отмечается, что авторы могут по желанию отключить нейродубляж YouTube на своих роликах и добавлять свой собственный или не делать его вовсе. 

7
Источник:
Neowin
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
YouTube прикрыл суперудобный способ просмотра видео. Он больше не работает
YouTube начал большую чистку каналов и видео. Лента необратимо меняется на глазах
Как включить автоматическое переключение роликов YouTube Shorts

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+21
marisabel
Аллилуйя😺
5 февраля 2026 в 18:43
#