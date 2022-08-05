YouTube запустил удобную функцию для просмотра видеороликов

Компания Google начала тестирование новой функции для адаптации нестандартных видеороликов. Об этом сообщает How-to Geek.
Согласно источнику, речь идет о видеороликах с большими полями. Это могут быть перезаливы старых видео или телепередач формата 4:3 и не самого лучшего качества. В последней бета-версии YouTube для Android появилась экспериментальная возможность масштабировать такие видеоролики, чтобы они воспроизводились на весь экран.
Приложение YouTube уже сейчас позволяет «подгонять» видеоролики формата 16:9 для просмотра их на вытянутых дисплеях 18:9 или 21:9. Но новая функция позволит масштабировать видео еще более гибко, так что любой сможет настроить просмотр для своего удобства. Это особенно полезно, так как большинство пользователей YouTube смотрят видео с относительно небольшого экрана смартфона, а не на компьютере или телевизоре.
На данный момент масштабирование видеороликов доступно лишь в бета-версии Android-приложения и только для Premium-подписчиков. Пока неизвестно, станет ли она доступна для всех после релиза, или останется преимуществом платной подписки.
Ранее мы рассказали, как включить видеоролик в плавающем окне на компьютерах с Windows и macOS. Эта фишка доступна для всех пользователей без исключения.