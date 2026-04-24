Юбилейный iPhone полностью изменит ваши ощущение от смартфона. От такого экрана не все будут в восторге

Фархад


Юбилейный iPhone 20, выход которого ожидается уже в следующем году, получит совершенно новый тип дисплея. По данным инсайдеров, Apple заказала у Samsung OLED-панель с так называемыми «микроизогнутыми» краями. Это более аккуратный и практичный вариант по сравнению с агрессивными водопадами, которые часто встречались в китайских и корейских устройствах.

Речь идёт не просто о редизайне. Экран будет изогнут по всем четырём сторонам, но с минимальным радиусом, чтобы сохранить удобство использования и избежать искажений картинки. Такой подход должен дать более естественные свайпы от края и ощущение цельного стеклянного корпуса без резких переходов в металлические грани. Параллельно компания тестирует полностью безрамочный формат — фактически дисплей, который «обтекает» устройство, как в концептуальном Xiaomi Mix Alpha.

Главный вопрос — насколько удобно им будет пользоваться. Более того, не всем нравятся изогнутые экраны, поэтому они осознанно выбирают устройства с плоскими дисплеями.

Техническая реализация тоже будет интересной. Apple хочет использовать OLED без поляризационного слоя или технологию COE от Samsung. Она делает экран тоньше, ярче и энергоэффективнее за счёт лучшего пропускания света. Дополнительно поверх применяется слой рассеивания света для равномерной яркости по всей панели.

А вот фронтальную камеру со сканером Face ID, скорее всего, спрячут под экран. В целом iPhone XX станет самым масштабным изменением дизайна смартфонов Apple за последние 10 лет.
-2
Cсылки по теме:
Тим Кук рассказал, за что ему стыдно и чем он гордится
Бюджетнее некуда: вся экосистема Apple стоит дешевле, чем один MacBook Pro
Как выжать максимум из строки меню в macOS? Нашли полезную и бесплатную утилиту

Российский компьютерщик нашёл способ подключиться к иностранному интернету
Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26: январь 2026
В каких AirPods есть такое? Xiaomi выпустила Redmi Buds 8 Pro с тройными динамиками и двойными ЦАП
Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!

Комментарии (1)

+21
Slepoy2.0
Лучше бы сделали iPhone вообще без экрана. Что-то типа i Станция. Но концепцию я ещё не придумал. Взаимодействие через программу VoiceOver.
час назад в 20:03
#

Читайте также