Юбилейный iPhone XX получит уникальную камеру собственной разработки Apple

Согласно информации корейского инсайдера под ником yeux1122, Apple готовит фирменную технологию сенсора камеры LOFIC, которая появится в линейке iPhone 2027 года. Эта технология позволит смартфонам делать гораздо более детальные снимки как в ярких, так и в тёмных областях одного кадра, не теряя при этом информацию ни в одном из них.
К слову, yeux1122 также подчеркнул, что китайские бренды, включая Honor, Xiaomi и Huawei, планируют внедрить технологию LOFIC в свои флагманские смартфоны 2026 года, используя новые сенсоры Sony. OPPO и Vivo также разрабатывают модели с LOFIC для выпуска в следующем году.
Apple впервые подробно описала своё видение LOFIC в патенте на датчик изображения, поданном в июле. В документах описывается конструкция многослойного датчика со специальным слоем для захвата света и слоем обработки, который обеспечивает шумоподавление в режиме реального времени. Сообщается, что Apple уже разработала рабочий прототип и, возможно, тестирует его в экспериментальном оборудовании.
Ждём кучу инновационных решений в юбилейном смартфоне, который Apple выпустит осенью 2027 года.