Юбилейный iPhone XX получит уникальную камеру собственной разработки Apple







Согласно информации корейского инсайдера под ником yeux1122, Apple готовит фирменную технологию сенсора камеры LOFIC, которая появится в линейке iPhone 2027 года. Эта технология позволит смартфонам делать гораздо более детальные снимки как в ярких, так и в тёмных областях одного кадра, не теряя при этом информацию ни в одном из них.

Что такое LOFIC? Это интегральный конденсатор с боковым переполнением или технология обработки изображений нового поколения, которая позволяет каждому пикселю накапливать различное количество света в зависимости от яркости сцены. В результате матрица может улавливать больше деталей как в ярких светах, так и в тёмных тенях в пределах одного кадра, потенциально достигая динамического диапазона до 20 ступеней. Это сопоставимо с динамическим диапазоном высококлассных кинокамер и приближается к диапазону человеческого зрения.К слову, yeux1122 также подчеркнул, что китайские бренды, включая Honor, Xiaomi и Huawei, планируют внедрить технологию LOFIC в свои флагманские смартфоны 2026 года, используя новые сенсоры Sony. OPPO и Vivo также разрабатывают модели с LOFIC для выпуска в следующем году.Apple впервые подробно описала своё видение LOFIC в патенте на датчик изображения, поданном в июле. В документах описывается конструкция многослойного датчика со специальным слоем для захвата света и слоем обработки, который обеспечивает шумоподавление в режиме реального времени. Сообщается, что Apple уже разработала рабочий прототип и, возможно, тестирует его в экспериментальном оборудовании.Ждём кучу инновационных решений в юбилейном смартфоне, который Apple выпустит осенью 2027 года.