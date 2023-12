Юлия Пересильд, Илон Маск и «Слово пацана»: кого и что обсуждали пользователи ВКонтакте в 2023 году

Инфлюенсеры года

Актёр и актриса года

Фильмы и сериалы года

Пара года

Спортсмен года

Игры года

K-pop и аниме

Мемуары года

Brand Analytics и ВКонтакте подводят итоги года и рассказывают, какие персоны и темы привлекли внимание пользователей в 2023-м. В рейтинге числятся селебрити, спортсмены, игры, фильмы, сериалы и аниме.Рейтинг составлен с помощью системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. При составлении рейтинга обсуждаемости учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных записях социальной сети с 1 января по 20 ноября 2023 года, тональность обсуждений не учитывалась. Для исследования было обработано 29 миллиардов публикаций, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей.Первое место в списке самых обсуждаемых инфлюенсеров из России занял MACAN: артист года по версии VK Музыки. На втором месте — Баста, отыгравший в этом году, помимо прочего, концерты в трёх городах России на VK Fest. На третьем месте находится музыкант SHAMAN. В топе зарубежных инфлюенсеров лидирует Илон Маск; второе место у Мадонны: пользователи обсуждали события в её жизни и мировое турне The Celebration. Третье место заняла Леди Гага.Топ-3 самых обсуждаемых российских актёров возглавляет Александр Петров, который в этом году неожиданно для всех поклонников женился. Второе и третье места занимают Никита Ефремов, снявшийся в сериале «Библиотекарь», и Константин Плотников, звезда сериала «Король и Шут». Среди зарубежных актёров больше всего упоминаний собрал Райан Гослинг. Пользователи отмечали успехи артиста и спорили, что произошло с его героем в конце фильма «Драйв». На втором месте — Джонни Депп, а на третьем — Киану Ривз.В рейтинге российских актрис всех опередила Юлия Пересильд, снявшаяся в фильме «Вызов». Второе место заняла Кристина Асмус: пользователи обсуждали её новые проекты и жизнь после развода. На третьем месте — Александра Бортич, которая в этом году сыграла главную роль сразу в нескольких крупных проектах. Пользователи также активно обсуждали изменения в личной жизни актрисы. Золото в рейтинге зарубежных актрис забрала Марго Робби: дуэт Барби и Кена обсуждали в сети и посвящали ему мемы. Вторую и третью строчку топа занимают Дженна Ортега, сыгравшая главную героиню сериала «Уэнсдэй», и Кара Делевинь: топ-модель вернулась к карьере и проходит реабилитацию от зависимостей.Среди российских фильмов больше всего обсуждали «Чебурашку», самый кассовый фильм страны. Второе место занял «Вызов»: сцены для картины снимали на Международной космической станции. На третьем месте — «Кентавр». Иностранным фильмом года стал «Барби»: о нём пользователи говорили чаще всего. На второй строчке находится «Джон Уик — 4», главную роль в котором сыграл Киану Ривз. Третье место у «Стражей Галактики — 3», финала трилогии от студии Marvel.В рейтинге российских сериалов на первом месте находится любимый сериал всех детей и их родителей «Маша и Медведь». На втором — «Папины дочки»: в этом году спустя 10 лет вышло продолжение ситкома. Замыкает тройку «Кибердеревня» — сериал в стиле киберпанк про деревенскую жизнь, который стал продолжением нашумевших в интернете роликов. В рейтинге зарубежных сериалов победу одержал «Одни из нас», постапокалиптическая драма по игре The Last of Us. Второе место занял «Мандалорец», спин-офф «Звёздных войн». Третье место у сериала «Ведьмак»: в 2023-м зрители увидели новый сезон приключений Геральта из Ривии.По данным ВКонтакте, самым обсуждаемым сериалом в конце года стал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Новая драма режиссёра Жоры Крыжовникова вызвала волну дискуссий в соцсети.В рейтинге российских пар первое место заняли Павел Прилучный и Зепюр Брутян: пользователи обсуждали не только саму пару, но и рождение их ребёнка. На втором месте находятся певица Валерия и Иосиф Пригожин. Третье место заняли рэпер Гуф и его бывшая жена Юлия Королёва. Самая обсуждаемая зарубежная пара — принц Гарри и Меган Маркл: в конце 2022 года о них вышел документальный сериал. На втором месте расположились Дэвид и Виктория Бекхэм, бронзу получили Хейли и Джастин Бибер.Топ-3 самых обсуждаемых российских спортсменов этого года возглавил боец UFC Ислам Махачев. Второе место занял Даниил Медведев: в 2023 году Даниил завершил сезон третьей ракеткой мира с рекордным для себя количеством титулов АТР. На третьем месте расположился Александр Овечкин, который нацелен побить вечный рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в истории НХЛ.На вершине рейтинга иностранных спортсменов находятся футболисты в связи с чемпионатом мира по футболу, который завершился в декабре 2022 года и активно обсуждался пользователями соцсети в 2023 году. Первое место занял Лионель Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и победитель чемпионата мира по футболу 2022 года. На втором месте находится Криштиану Роналду, персону которого пользователи активно обсуждали в связи с нерегулярным участием в матчах сборной Португалии на ЧМ и в связи с переходом в клуб Аль-Наср Эр-Рияд. Завершает рейтинг Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции, которая заняла второе место в чемпионате мира.Наиболее обсуждаемыми играми стали Atomic Heart и Genshin Impact.Спустя три года после выхода Genshin Impact игре посвящают новые клипы, видео и сообщества. Её разработчики HoYoverse не перестают удивлять и в 2023 году выпустили новую игру — Honkai: Star Rail, интерес к которой растёт месяц за месяцем. Пользователи спорят, кто из персонажей «имба» — тот, чьи навыки изначально лучше, чем у других, и дают заметное преимущество в игре. Термин использовали так часто, что он побеждает в номинации «Сленг года».Также в топе шутеры: Atomic Heart про восстание машин из альтернативной вселенной и Resident Evil 4, ремейк знаменитой игры, которую критики назвали эталоном жанра.В декабре самой обсуждаемой новостью игровой индустрии, по данным ВКонтакте, стал анонс GTA VI. У игры вышел трейлер, в котором показали дату выхода новой части.У аудитории соцсети продолжает расти интерес к корейской поп-культуре и японской мультипликации. В 2023-м, как и годом ранее, больше всего упоминаний получило аниме «Наруто». «Покемон» забирает второе место: в этом году по франшизе вышел новый мультсериал Pokémon Horizons. Бронза у «Магической битвы»: в 2023-м у аниме стартовал второй сезон.Лидерами k-pop стали BTS: второй год подряд группа получает больше всего упоминаний. На втором и третьем месте расположились BLACKPINK и Stray Kids.Бритни Спирс этой осенью выпустила автобиографию и рассказала о сложностях своей жизни. Социальная сеть посвятила поп-звезде отдельную номинацию «Мемуары года».ВКонтакте подводит итоги года для музыки, мемов, авторской платформы и других тем. В течение декабря они будут публиковаться в специальном разделе: vk.com/2023