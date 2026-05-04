Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Юрист рассказал, как приструнить буйного водителя такси и наказать агрегатор

Олег


Таксист не имеет права высаживать пассажира посередине пути, а если это случилось, то нужно предпринять ряд мер. Об этом написали в Quto со ссылкой на юриста и правозащитника. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, при заключении договора перевозки водитель такси не имеет права прерывать его в одностороннем порядке. Даже если пассажир делает ему замечания, скажем, об агрессивной манере вождения, высаживать его нельзя, особенно в непредназначенном для этого месте. Такими действиями водитель создаст аварийную ситуацию и нарушит статью 12.19 КоАП РФ. 

Если неправомерная высадка всё же случилась, пассажир может привлечь к ответственности и водителя, и сервис-агрегатор. Сразу после неправомерной высадки нужно сделать скриншот своей геолокации, сфотографировать место вокруг себя и автомобиль таксиста, зафиксировать погодные условия. Если кто-то видел ситуацию, можно взять контакты этих людей. Все эти детали могут сыграть в пользу пассажира в суде. 

Далее юрист, опрошенный изданием, рекомендует подавать иск и к водителю, и к агрегатору, так как суд иногда признает перевозчиком именно сервис и спрашивает с него. Если же в процессе поездки пассажир получил травмы, он может требовать компенсацию вреда — для этого инцидент нужно поскорее зафиксировать в полиции. 
0
Источник:
Quto
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Найден способ ездить на такси за половину обычной цены. Пользуйтесь, пока не прикрыли!
Wildberries купил три сервиса такси и грузоперевозок. Догадываетесь, зачем?
В России появится конкурент «Яндекс Такси» от Wildberries. Логотип уже есть!

Рекомендации

Рекомендации

Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!
Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

+69
myname32
оплатить юристу денег, госпошлину в суд и потерчть кучу времни, чтобы максимум вернкть 300-1000 руб.
Сегодня в 15:21
#

Читайте также