Юрист рассказал, как приструнить буйного водителя такси и наказать агрегатор

Таксист не имеет права высаживать пассажира посередине пути, а если это случилось, то нужно предпринять ряд мер. Об этом написали в Quto со ссылкой на юриста и правозащитника.

Согласно источнику, при заключении договора перевозки водитель такси не имеет права прерывать его в одностороннем порядке. Даже если пассажир делает ему замечания, скажем, об агрессивной манере вождения, высаживать его нельзя, особенно в непредназначенном для этого месте. Такими действиями водитель создаст аварийную ситуацию и нарушит статью 12.19 КоАП РФ.Если неправомерная высадка всё же случилась, пассажир может привлечь к ответственности и водителя, и сервис-агрегатор. Сразу после неправомерной высадки нужно сделать скриншот своей геолокации, сфотографировать место вокруг себя и автомобиль таксиста, зафиксировать погодные условия. Если кто-то видел ситуацию, можно взять контакты этих людей. Все эти детали могут сыграть в пользу пассажира в суде.Далее юрист, опрошенный изданием, рекомендует подавать иск и к водителю, и к агрегатору, так как суд иногда признает перевозчиком именно сервис и спрашивает с него. Если же в процессе поездки пассажир получил травмы, он может требовать компенсацию вреда — для этого инцидент нужно поскорее зафиксировать в полиции.