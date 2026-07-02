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Юзернеймы в WhatsApp* оказались большой проблемой. Что с этим делать никто не знает

Олег


Популярный мессенджер WhatsApp* начал внедрять текстовые имена пользователей, чтобы люди могли общаться без обмена номерами телефонов, что резко повысило активность мошенников по всему миру. Об этом пишет TechCrunch. 

Согласно источнику, главная проблема — в системе можно легко занять никнеймы, очень похожие на имена политиков, звезд или названия крупных компаний. Некоторые популярные имена зарезервированы самим WhatsApp* еще до старта функции как раз по этой причине, но достоверно неизвестно, какие именно. 

Министерство связи Индии уже потребовало приостановить запуск функции, опасаясь всплеска обмана и хакерских атак под видом сообщений от банков или полиции. Однако правозащитники и эксперты по кибербезопасности считают такие запреты чрезмерными, при этом без четкой проверки пользователей фича действительно открывает новые лазейки для обмана. 

С комментариями, как и с глобальным запуском юзернеймов, команда WhatsApp* пока не торопится. В качестве одного из решений медийным личностям и компаниям предлагается привязывать свои подтвержденные профили в других соцсетях, чтобы пользователи могли отличать их от фейков. 

*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
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Источник:
TechCrunch
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