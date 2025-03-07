За что я полюбил «Рутуб», но не откажусь от YouTube





Скажу сразу: «YouTube — топ». Из-за огромного количества контента, будь то гайды, обзоры или научпоп ролики, равным ему нет и, вероятно, не будет. По этой причине я никогда от него не откажусь, даже при самом жестком замедлении. Тем не менее отечественный «Рутуб» также поселился у меня и моих родителей в телевизоре. Нет, не в качестве альтернативы, а ради новинок кино. Рассказываю, о плюсах и минусах платформы в качестве онлайн-кинотеатра, и как не потратить время на пустые поиски фильма. Скажу сразу: «YouTube — топ». Из-за огромного количества контента, будь то гайды, обзоры или научпоп ролики, равным ему нет и, вероятно, не будет. По этой причине я никогда от него не откажусь, даже при самом жестком замедлении. Тем не менее отечественный «Рутуб» также поселился у меня и моих родителей в телевизоре. Нет, не в качестве альтернативы, а ради новинок кино. Рассказываю, о плюсах и минусах платформы в качестве онлайн-кинотеатра, и как не потратить время на пустые поиски фильма. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Зачем запускать «Рутуб»?

«Рутуб» — удобство или пиратство?

Почему не все фильмы есть на «Рутубе»?

Как избежать фейков?

Какие еще минусы?

Что в итоге?

Множество западных студий уже несколько лет не сотрудничают с Россией. Репертуар кинотеатров и сервисов вроде «Кинопоиска» или Оkko неплохо так поник. За это время мы успели понять, что отечественные фильмы и сериалы вовсе не так плохи, как принято было считать. Но будем честны — зарубежные новинки смотреть хочется. И желательно без танцев с бубном. Местечковые кинозалы изгаляются и достают дублированные релизы с предсеансными показами. Однако многие предпочитают хрусту чипсов на задних рядах домашний диван и возможность поставить фильм на паузу. Но с онлайном складывается все гораздо сложнее.Сервисы по подписке — это в первую очередь удобно. Практически все фильмы можно было найти в паре тройке приложений. Даже если ваши мама, папа, бабушка, только вчера узнали, что телефоны уже пару десятков лет не нуждаются в кнопках, научить как запустить 36-й сезон «Доярки из Хацапетовки» — дело пары вечеров. Другой вопрос, где достать условного «Гарри Поттера» или познакомить родителей с оскаровскими номинантами. Возвращаться к схеме «комп-торрент-флешка-телек» вовсе не хочется, ровным счетом, как и обучать пиратству старшее поколение — это практически невозможно. И как выяснилось, для этих целей отлично подходит «Рутуб», куда заливают новинки сериалов, а свежие фильмы ушедших студий разложены на главной по категориям.Пиратство ли это — вопрос спорный. С одной стороны «Рутуб» открыто хранит нелегальный контент. С другой — платформодержатели готовы удалять все, что нарушает авторские права. И надо сказать, это правило, в какой-то степени, соблюдается, но об этом позже.Если же закрыть глаза на размышления о пиратстве, то проще вбить название фильма в «Рутубе», чем закрывать всплывающие баннеры с «казиками» на сомнительных сайтах, заморачиваться с раздачами или возиться с айпишниками онлайн-торрентов. Однако многих фильмов, как новых, так и не очень, на «Рутубе» нет. И у этого есть своя закономерность.Полагаю, что «Рутуб» неплохо так набрал аудиторию именно на пиратском контенте и не скрывает этого. Прямо сейчас на главной странице висит подборка «Оскар 2025» с фильмами, которые официально не дошли до России. Однако я заметил, как поиск легко находит первые серии сериала «Сорвиголова», что вышел на днях, и совсем свежего «Капитана Америку», но по запросу прошлогодней «Субстанции» и «Еретика» только трейлеры и фейковые заливы. Оскароносный «Бруталист» и байопик «Боб Дилан» есть, а «Конклав» отсутствует. Даже «Анора», качеству видео которой позавидуют шакалы, нашлась с трудом, провисела меньше суток и была удалена.Я проверил пару десятков фильмов и сериалов и, похоже, понял в чем суть. Все что официально можно посмотреть на российских платформах — оперативно удаляется. Вы не найдете «Дом дракона» или «Падение империи», потому что «Кинопоиск» потеряет платные подписки. А вот «Разделение» или «Ущелье» с Apple TV никто, судя по всему, трогать не будет. Похоже, так и работает защита авторских прав на платформе.Проблема еще в том, что «Рутуб» — это цитадель рекламы. Она, как правило, не пропускается и стопорится, если перейти в другую вкладку или смотреть комменты. Этим пользуются авторы каналов, которые маскируют пустые ролики под фильмы. Благо вычислить их довольно просто.Чтобы запутать зрителя, но получить копеечку с рекламы, создатели каналов вооружились двумя способами. Первый — заливают файл схожий по хронометражу. Вместо фильма может быть зацикленный трейлер, QR-код или ссылка на канал. Второй — ролик закрыт плашкой 18+ или его длительность просто не показывается. Чтобы не ждать окончания рекламы достаточно посмотреть в описание к видео. Если там есть ссылки с припиской «Полный фильм тут» и нулевая активность, то, скорее всего, это фейк. Если автор добавил аннотацию к фильму, есть просмотры и комментарии, то стоит попытать удачу.Максимальное качество на «Рутубе» — Full HD. Сначала я подумал, что это относится только к фильмам, но прощелкав несколько видео от местных блогеров качества выше 1080 в настройках не нашел.Как я уже говорил, «Рутуб» не станет заменой YouTube. Однако это удобный способ посмотреть новинки кино студий, которые решили отказаться от дохода. В конце концов, те кто захочет обойти ограничения непременно найдет подходящий способ. Так почему бы не воспользоваться вариантом без лишних телодвижений?