Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

За использование Telegram будут сажать в тюрьму?

Олег


Юрист разъяснил россиянам, грозит ли им ответственность за использование Telegram в случае признания его экстремистским. Подробности у ТАСС. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, разъяснения дал адвокат, председатель коллегии адвокатов "Адвокат Премиум" Тимур Чанышев: 

«Если Telegram будет признан террористической или экстремистской организацией, то само по себе наличие у пользователя приложения или обычное использование мессенджера не означает автоматической ответственности. Факт регистрации аккаунта или переписки с другими пользователями не приравнивается к участию в деятельности запрещенной структуры».  

Однако в случае активной вовлеченности в деятельность платформы риски всё же возникают. К таким действиям юрист отнес администрирование каналов и чатов, распространение материалов от имени организации, публичную поддержку ее деятельности, финансирование, вербовку или иное содействие. 

«В таких случаях действия могут быть квалифицированы как участие либо содействие деятельности запрещенной организации», — подытожил он. 

Адвокат пояснил, что правовая оценка строится не на факте использования приложения, а на конкретных действиях человека и наличия его доказанного умысла на участие или поддержку запрещенной организации.
-2
Источник:
ТАСС
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Павел Дуров высказался о ситуации с Telegram в России
Российские спецслужбы раскрыли всю суть претензий к Telegram и Павлу Дурову
Стало известно, когда Дурова и Telegram могут признать пособниками террористов

Рекомендации

Рекомендации

Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram
В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

🆎
+48
🆎
Вас почитав завтра узнаем что за телефон в кармане тоже закроют 🤣
час назад в 13:26
#
YABLOKOFON
+441
YABLOKOFON 🆎
В этой стране не удивительно даже что и телефоны запретят все под тем же приколом
47 минут назад
#