За использование Telegram будут сажать в тюрьму?

«Если Telegram будет признан террористической или экстремистской организацией, то само по себе наличие у пользователя приложения или обычное использование мессенджера не означает автоматической ответственности. Факт регистрации аккаунта или переписки с другими пользователями не приравнивается к участию в деятельности запрещенной структуры».

«В таких случаях действия могут быть квалифицированы как участие либо содействие деятельности запрещенной организации», — подытожил он.

Согласно источнику, разъяснения дал адвокат, председатель коллегии адвокатов "Адвокат Премиум" Тимур Чанышев:Однако в случае активной вовлеченности в деятельность платформы риски всё же возникают. К таким действиям юрист отнес администрирование каналов и чатов, распространение материалов от имени организации, публичную поддержку ее деятельности, финансирование, вербовку или иное содействие.Адвокат пояснил, что правовая оценка строится не на факте использования приложения, а на конкретных действиях человека и наличия его доказанного умысла на участие или поддержку запрещенной организации.