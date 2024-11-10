Осторожнее с «Яндексом» — он может списать деньги за подписку несколько раз

Александр


Пикабушник kycakep рассказал о странностях, возникших с подпиской «Плюс» от «Яндекса». Несколько лет он пользовался ею без проблем, но однажды заметил лишние списания.

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6 сентября с его карты «Яндекс Пэй» за подписку списались 299 рублей, а спустя два дня ещё 209 рублей за то же самое. Он обратился в поддержку «Яндекс Пэй» за возвратом, там его переадресовали в поддержку «Плюса», но ответы приходили с интервалом в несколько часов, поэтому он решил «забить» на проблему, чтобы не тратить время.

Пару дней назад его мама вызвала такси через «Яндекс Go», и в процессе оформления заказа незаметно для себя подписалась на «Плюс». И снова с интервалом в несколько дней с карты списались два платежа — на этот раз по 399 рублей каждый. В этот раз kycakep решил разобраться более обстоятельно: поддержка «Плюса» вернула деньги и объяснила, в чём заключается проблема.

Дело в том, что у kycakep два аккаунта с «Плюсом» — один с входом через почту «Яндекса», а второй — через номер телефона. При этом одна и та же карта «Яндекс Пэй» привязана в оба аккаунта.

kycakep недоумевает, ведь к почтовому аккаунту привязан телефонный номер и по сути он может войти в свою учётную запись либо с логином, либо с телефоном. Но «Яндекс» по какой-то причине считает иначе: сколько способов входа доступно пользователю, столько аккаунтов у него имеется, и столько раз с одного и того же человека можно списать за подписку «Плюс». Странная логика, но о ней нужно знать, чтобы не вляпаться в такую же ситуацию и не потратить уйму времени на разборки с поддержкой.

В комментариях к посту на «Пикабу» отметились люди, у которых была аналогичная проблема, но были и те, что обвинили в произошедшем топикстартера — якобы он сам не разобрался, сколько у него аккаунтов и подписок. Ему также напомнили, что «Плюс» рассчитан на четверых, и он мог бы добавить в семейную группу свою маму, тогда ей не пришлось бы оформлять на себя ещё одну подписку.
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+5
Volnorez Uraganov
Интересный взгляд у яндекса на правила списывания денег ), сами просят ввести номер телефона ради безопасности акаунта, интересно если у человека будет пять акаунтов в яндекс почте то с него спишут в пятеро больше , а если на каждый из пяти акаунтов еще и телефон привязан то списали бы в десять раз больше))), мне нравится такое мировоззрение , полезное во всех отношениях)))
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