Осторожнее с «Яндексом» — он может списать деньги за подписку несколько раз

Пикабушник kycakep рассказал о странностях, возникших с подпиской «Плюс» от «Яндекса». Несколько лет он пользовался ею без проблем, но однажды заметил лишние списания.
Пару дней назад его мама вызвала такси через «Яндекс Go», и в процессе оформления заказа незаметно для себя подписалась на «Плюс». И снова с интервалом в несколько дней с карты списались два платежа — на этот раз по 399 рублей каждый. В этот раз kycakep решил разобраться более обстоятельно: поддержка «Плюса» вернула деньги и объяснила, в чём заключается проблема.
Дело в том, что у kycakep два аккаунта с «Плюсом» — один с входом через почту «Яндекса», а второй — через номер телефона. При этом одна и та же карта «Яндекс Пэй» привязана в оба аккаунта.
kycakep недоумевает, ведь к почтовому аккаунту привязан телефонный номер и по сути он может войти в свою учётную запись либо с логином, либо с телефоном. Но «Яндекс» по какой-то причине считает иначе: сколько способов входа доступно пользователю, столько аккаунтов у него имеется, и столько раз с одного и того же человека можно списать за подписку «Плюс». Странная логика, но о ней нужно знать, чтобы не вляпаться в такую же ситуацию и не потратить уйму времени на разборки с поддержкой.
В комментариях к посту на «Пикабу» отметились люди, у которых была аналогичная проблема, но были и те, что обвинили в произошедшем топикстартера — якобы он сам не разобрался, сколько у него аккаунтов и подписок. Ему также напомнили, что «Плюс» рассчитан на четверых, и он мог бы добавить в семейную группу свою маму, тогда ей не пришлось бы оформлять на себя ещё одну подписку.