«Это даст возможность покупать билеты онлайн без подхода к желтому терминалу. Планируем запустить этот сервис одними из первых в мире. Мы уже закончили тестирование в лаборатории и сейчас проводим тест технологии на базе инфраструктуры метро. В декабре собираемся провести тестирование с ограниченной группой пассажиров», — сказал Ликсутов.







Департамент транспорта Москвы собирается организовать возможность добавления карты «Тройка» в Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Это позволит пассажирам московского общественного транспорта оплачивать поездки с помощью смартфонов.По словам вице-мэра Максима Ликсутова, департамент транспорта уже сотрудничает с Apple, Google и Samsung в этом направлении, но он не обозначил, когда карту «Тройка» можно будет добавлять в платёжные системы на смартфонахВ настоящее время приблизительно 90% поездок в столичном общественном транспорте оплачивается с помощью транспортной карты «Тройка». Её обладатели получают скидку, в том числе при приобретении абонемента, дающего возможность совершить определённое количество поездок по льготной цене.Максим Ликсутов также сообщил, что в 2021 году в московском метро начнёт работать система распознавания лиц для оплаты проезда. В настоящее время она тестируется при поддержке двух крупных российских банков на сотрудниках Департамент транспорта Москвы. Метрополитен будет отвечать за инфраструктуру, связанную с биометрией, а персональные и платёжные данные будут храниться в банке.В сентябре 2020 года в московском метро появилась система видеонаблюдения с распознаванием лиц. Она позволяет идентифицировать личность человека, даже если на его лице надета маска. Пассажиры метро, которые используют банковские карты с биометрическими данными, в будущем смогут просто проходить через открытый турникет. Им не придётся прикладывать к терминалу карту или смартфон для оплаты и не нужно будет снимать маску с лица.