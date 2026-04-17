Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

За такие переводы гражданам РФ придется отчитываться в налоговой

Олег


СМИ узнали перечень условий, которые будут привлекать внимание налоговой службы к банковским переводам физлиц. Информацию предоставили «Известия». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

По словам представителей ФНС, неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год автоматически попадут под контроль налоговой с 2027 года. Как пишет источник, новые правила затронут не менее 10 млн россиян — те, кто регулярно зарабатывает на услугах, аренде или торговле, при этом не ведет отчетность как самозанятый или ИП. Также под пристальное наблюдение попадут и пользователи банков «со смешанными доходами». 

После вступления в силу нового закона особое внимание налоговой будут привлекать регулярные переводы от разных лиц и стабильные поступления от 200 тыс. рублей в месяц. При этом разовые переводы ФНС проверять не будет. 
Источник:
Известия
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также