За такие переводы гражданам РФ придется отчитываться в налоговой

СМИ узнали перечень условий, которые будут привлекать внимание налоговой службы к банковским переводам физлиц. Информацию предоставили «Известия».

По словам представителей ФНС, неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год автоматически попадут под контроль налоговой с 2027 года. Как пишет источник, новые правила затронут не менее 10 млн россиян — те, кто регулярно зарабатывает на услугах, аренде или торговле, при этом не ведет отчетность как самозанятый или ИП. Также под пристальное наблюдение попадут и пользователи банков «со смешанными доходами».После вступления в силу нового закона особое внимание налоговой будут привлекать регулярные переводы от разных лиц и стабильные поступления от 200 тыс. рублей в месяц. При этом разовые переводы ФНС проверять не будет.