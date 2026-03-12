За вас! Тим Кук написал трогательное письмо в честь 50-летия Apple

Глава Apple Тим Кук поделился открытым письмом «50 лет нестандартного мышления» в преддверии грандиозного юбилея. В этом году 1 апреля ей исполнится 50 лет.
В письме он затронул предстоящую годовщину и подчеркнул, что «мир движется вперед благодаря людям, которые мыслят нестандартно». Для тех, кто запамятовал, «Think Different» — культовый рекламный слоган Apple. Тем не менее Кук отметил, что они «больше сосредоточены на создании будущего, чем на воспоминаниях о прошлом». Также он добавил, что у компании грандиозные планы, но о них мы узнаем позже.
Ниже приводим полный текст письма:
Пятьдесят лет назад в маленьком гараже родилась большая идея. Компания Apple была основана на простой идее, что технологии должны быть персональными, и это убеждение — радикальное по тем временам — изменило всё.
1 апреля Apple исполнится 50 лет. От первого компьютера Apple 1 до Mac, от iPod до iPhone, от iPad до Apple Watch и AirPods, а также сервисов, которыми мы пользуемся каждый день — App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud и Apple TV — мы потратили пять десятилетий на переосмысление возможностей и предоставление мощных инструментов в руки людей. На протяжении каждого прорыва нами руководила одна идея — мир движется вперёд благодаря людям, которые думают иначе.
А всё потому, что прогресс всегда начинается с кого-то — изобретателя или учёного, студента или рассказчика — кто представляет себе лучший способ, новую идею, другой путь. Этот дух руководил Apple с самого начала. Но он никогда не принадлежал только нам.
Каждое изобретение, которое мы приносим в мир, — это только начало истории. Самые значимые главы написаны вами — людьми, которые используют наши технологии для работы, обучения, мечтаний и открытий. Вы совершали прорывы и запускали бизнесы. Вы утешали близких в больнице и запечатлевали первые шаги ваших детей. Вы бегали марафоны, писали книги и возобновляли дружеские отношения. Вы следовали своему любопытству, находили свою новую любимую песню и делились историями, которые объединяют нас всех.
В ваших руках инструменты, которые мы создаём, улучшают жизни, а иногда даже спасают их. И именно это вдохновляет нас — не то, что технология может сделать сама по себе, а всё, что вы можете сделать с её помощью.
В Apple мы больше сосредоточены на создании будущего, чем на воспоминаниях о прошлом. Но мы не могли позволить этому важному событию пройти мимо, не поблагодарив миллионы людей, которые делают Apple тем, чем она является сегодня — наши невероятные команды по всему миру, наше сообщество разработчиков и каждого клиента, который присоединился к нам в этом путешествии. Ваши идеи вдохновляют нашу работу. Ваше доверие побуждает нас становиться лучше. Ваши истории напоминают нам обо всём, чего мы можем достичь, когда мыслим нестандартно.
Если вы чему-то нас и научили, так это тому, что люди, достаточно безумные, чтобы думать, что они могут изменить мир, — это те, кто его и меняет.
Так что хвала безумцам. Бунтарям. Смутьянам. Неудачникам. Тем, кто всегда некстати и невпопад. Тем, кто видит мир иначе. Вам.