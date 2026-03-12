За вас! Тим Кук написал трогательное письмо в честь 50-летия Apple

Глава Apple Тим Кук поделился открытым письмом «50 лет нестандартного мышления» в преддверии грандиозного юбилея. В этом году 1 апреля ей исполнится 50 лет.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

В письме он затронул предстоящую годовщину и подчеркнул, что «мир движется вперед благодаря людям, которые мыслят нестандартно». Для тех, кто запамятовал, «Think Different» — культовый рекламный слоган Apple. Тем не менее Кук отметил, что они «больше сосредоточены на создании будущего, чем на воспоминаниях о прошлом». Также он добавил, что у компании грандиозные планы, но о них мы узнаем позже.Ниже приводим полный текст письма: