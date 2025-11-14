За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей

Top.Mail.Ru

В России могут ввести крупные штрафы для владельцев сайтов, которые используют для авторизации пользователей иностранные сервисы (например, через аккаунт Google или Apple). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов из «Единой России» во главе с Антоном Горелкиным.

Согласно предложенным поправкам в КоАП РФ, за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей через российские системы владельцам ресурсов будет грозить:

  • Для физических лиц — штраф от 10 до 20 тысяч рублей
  • Для должностных лиц — штраф от 30 до 50 тысяч рублей
  • Для юридических лиц — штраф от 500 до 700 тысяч рублей

Закон требует, чтобы регистрация и авторизация на российских интернет-ресурсах проводилась исключительно через отечественные системы. К разрешенным способам относится идентификация через «Госуслуги», Единую биометрическую систему, российских операторов связи и сервисы компаний, находящихся под юрисдикцией РФ (например, «Яндекс», VK или «Сбер»).

Штрафные санкции также предлагается предусмотреть за использование на сайтах рекомендательных алгоритмов без информирования пользователей о том, как формируются рекомендации. Для физических лиц штраф составит до 20 тысяч рублей, для юрлиц до 700 тысяч рублей, а при повторном нарушении вдвое больше.
Комментарии

+127
olegvl2
Давайте, давайте… злите людей дальше…
49 минут назад
#
tellurian
+2705
tellurian
Пусть те ресурсы кто может, переводят свои сайты в другие страны. Я не против.
8 минут назад
#