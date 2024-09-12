За восемь месяцев 2024 года инвестиции рекламодателей в продвижение на Авито выросли в 2,5 раза

Об этом сообщил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы, в рамках New Retail Forum.В топ пять самых быстрорастущих категорий рекламодателей на онлайн-платформе вошли «Недвижимость» (+775%), «Развлечения» (+536%), «Транспорт» (+350%), «Услуги» (+308%) и «Телеком» (+294%). Рост обусловлен развитием алгоритмов классифайда и появлением новых рекламных форматов на площадке.«Развитие Авито как одного из ключевых игроков рекламного рынка — логичный шаг в нашей стратегии. За счет вовлеченной аудитории и знаний о ней мы обеспечиваем бренды заинтересованными пользователями, которые вероятнее превратятся в их клиентов. При этом аудитория Авито видит только те предложения бизнеса, которые ей интересны. И в этом заслуга алгоритмов платформы», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.