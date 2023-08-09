За выходом двух российских космонавтов в открытый космос можно следить в прямом эфире

Олег

Космос


Сегодня два российских космонавта выйдут в открытый космос с Международной космической станции. За этим событием можно будет наблюдать в прямом эфире.

Стрим будет организован на YouTube. В открытый космос выйдут космонавты Сергей Прокопьев (командир 69-й экспедиции МКС) и Дмитрий Петелин (бортинженер). Они должны будут «обеспечить перемещение манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установку переносного рабочего места на модуле «Наука»».

Трансляция стартует в 17:30 МСК на YouTube-канале «Роскосмос ТВ», а выходной люк модуля «Поиск» будет открыт в 17:45 МСК. Плановая продолжительность выхода — 6 часов 3 минуты. Узнать Прокопьева можно будет по красным полоскам на скафандре, а Петелина — по синим.



При желании вы можете присоединиться к стриму на YouTube-канале NASA. 


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Комментарии

Юра из МУРа
+37
Юра из МУРа
Столько этих выходов уже было. Когда хотя бы на тот же пресловутый Марс уже полетим?
Сегодня в 15:41
#
+17
Nikitos
Роскомнадзор будут следить за трансляцией YouTube 😄
Сегодня в 15:52
#
игорь
+134
игорь
А с дырками в обшивке разобрались уже?
час назад в 17:55
#