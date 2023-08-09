За выходом двух российских космонавтов в открытый космос можно следить в прямом эфире



Сегодня два российских космонавта выйдут в открытый космос с Международной космической станции. За этим событием можно будет наблюдать в прямом эфире.



Стрим будет организован на YouTube. В открытый космос выйдут космонавты Сергей Прокопьев (командир 69-й экспедиции МКС) и Дмитрий Петелин (бортинженер). Они должны будут «обеспечить перемещение манипулятором ERA с модуля «Рассвет» и установку переносного рабочего места на модуле «Наука»».



Трансляция стартует в 17:30 МСК на YouTube-канале «Роскосмос ТВ», а выходной люк модуля «Поиск» будет открыт в 17:45 МСК. Плановая продолжительность выхода — 6 часов 3 минуты. Узнать Прокопьева можно будет по красным полоскам на скафандре, а Петелина — по синим.







При желании вы можете присоединиться к стриму на YouTube-канале NASA.