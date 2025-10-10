Забираем бесплатно медаль для Apple Watch в честь Всемирного дня психического здоровья







Сегодня, 10 октября, компания Apple проводит новое соревнование активности, приуроченное ко Всемирному дню психического здоровья. Владельцы Apple Watch могут получить уникальную медальку и анимированные стикеры.

Чтобы получить достижение, нужно запустить любую тренировку по медитации или минуты осознанности на 10 минут или более на своих Apple Watch или iPhone.В качестве альтернативы можно вручную добавить в приложение «Здоровье» минуты осознанности в соответствующем разделе. Если вы пропустили заветную дату, просто измените её в настройках смартфона на 10 октября.Помимо медали «Всемирного дня психического здоровья» вы также получите набор анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.