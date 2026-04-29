Забираем бесплатно медаль для Apple Watch в честь Всемирного дня танцев

Apple запустила очередное состязание активности для владельцев Apple Watch. Оно приурочено ко Всемирному дню танцев, который ежегодно отмечается 29 апреля.

Чтобы выполнить задание и получить медаль, владельцам Apple Watch необходимо выполнить тренировку по танцам продолжительностью 20 минут или дольше. Также можно записать активность через другие устройства, синхронизирующиеся с приложением «Здоровье».Помимо этого, вы также можете получить лимитированные стикеры для iMessages и FaceTime. Ну, а если вы пропустили заветную дату, просто переведите её в настройках iPhone на 29 апреля, добавьте нужную тренировку в приложение «Здоровье» или «Фитнес» и получите медаль.