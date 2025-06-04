Забираем бесплатную медаль для Apple Watch в честь Всемирного дня бега







Сегодня, 4 июня, компания

Сегодня, 4 июня, компания Apple запустила очередное соревнование активности для владельцев Apple Watch . В этот раз мероприятие приурочено ко Всемирному дню бега.

Чтобы выполнить задание и получить медаль, владельцам Apple Watch необходимо выполнить забег на дистанцию в 5 км или больше. В качестве альтернативы — вы можете записать активность через другие устройства, синхронизирующиеся с приложением «Здоровья». Чтобы выполнить задание и получить медаль, владельцам Apple Watch необходимо выполнить забег на дистанцию в 5 км или больше. В качестве альтернативы — вы можете записать активность через другие устройства, синхронизирующиеся с приложением «Здоровья». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Помимо этого, вы также получите пачку анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessages и FaceTime. Ну, а если вы пропустили этот день, просто переведите дату в настройках iPhone на 4 июня, завершите нужную тренировку и получите ачивку.