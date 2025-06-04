Забираем бесплатную медаль для Apple Watch в честь Всемирного дня бега

Сегодня, 4 июня, компания Apple запустила очередное соревнование активности для владельцев Apple Watch. В этот раз мероприятие приурочено ко Всемирному дню бега.
Чтобы выполнить задание и получить медаль, владельцам Apple Watch необходимо выполнить забег на дистанцию в 5 км или больше. В качестве альтернативы — вы можете записать активность через другие устройства, синхронизирующиеся с приложением «Здоровья».
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