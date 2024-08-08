Забираем бесплатную медаль и стикеры на Apple Watch! Как получить ачивку на iPhone даже без часов

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Сегодня, 8 августа, компания Apple проводит специальный челлендж, приуроченный ко Дню Здоровья. Владельцы Apple Watch и iPhone могут получить специальные награды, выполнив очень короткое задание.Перед началом нужно сменить регион в настройках iPhone на континентальный Китай. Чтобы забрать себе в коллекцию эксклюзивную медаль, запустите любую тренировку по ходьбе или бегу длительностью 20 минут или более. Через несколько минут после её завершения, вы получите уведомление о новом достижении. Теперь можете сменить регион обратно.Вместе с уникальными медалями пользователи Apple Watch получили новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Если вы вдруг пропустили дату, или просто лень вставать с дивана, переведите дату на сопряжённом iPhone на 8 августа 2024 года, зайдите в «Здоровье» > «Обзор» > «Активность» > «Тренировки» и добавьте «Бег» длительностью 20+ минут. Теперь перезагрузите часы, получите медальку и верните текущую дату в настройках смартфона. Не забудьте также сменить регион на Китай.