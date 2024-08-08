Забираем бесплатную медаль и стикеры на Apple Watch! Как получить ачивку на iPhone даже без часов

Фархад
AW

Сегодня, 8 августа, компания Apple проводит специальный челлендж, приуроченный ко Дню Здоровья. Владельцы Apple Watch и iPhone могут получить специальные награды, выполнив очень короткое задание.

Перед началом нужно сменить регион в настройках iPhone на континентальный Китай. Чтобы забрать себе в коллекцию эксклюзивную медаль, запустите любую тренировку по ходьбе или бегу длительностью 20 минут или более. Через несколько минут после её завершения, вы получите уведомление о новом достижении. Теперь можете сменить регион обратно.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Вместе с уникальными медалями пользователи Apple Watch получили новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.

Если вы вдруг пропустили дату, или просто лень вставать с дивана, переведите дату на сопряжённом iPhone на 8 августа 2024 года, зайдите в «Здоровье» > «Обзор» > «Активность» > «Тренировки» и добавьте «Бег» длительностью 20+ минут. Теперь перезагрузите часы, получите медальку и верните текущую дату в настройках смартфона. Не забудьте также сменить регион на Китай.
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Apple забыла об экологии? Следующие Apple Watch получат ультрадешёвый корпус
Как установить watchOS 11 Public Beta и какие модели Apple Watch поддерживаются
Супердешевые Apple Watch уже готовятся к релизу. Угадайте, что в них изменится

Рекомендации

Рекомендации

«Почта России» упростила получение писем и посылок — не нужен ни паспорт, ни код из SMS или пуша
Стоит ли обновляться на iOS 17.5 в России
МТС повысил цены посреди месяца. И заблокировал пользователей за неуплату
В России появится новая платёжная система? Название уже есть — Papayya

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+282
Voreland
Благодарю 👍🏻+
час назад в 12:27
#
tellurian
+1643
tellurian Voreland
Промахнулся с плюсиком вам
41 минуту назад
#
+282
Voreland tellurian
А я не промахнулся вам 😁
15 минут назад
#
tellurian
+1643
tellurian
Спасибо.
Теперь 26-27 августа национальные парки будет вызов.
час назад в 12:35
#