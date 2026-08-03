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Забирайте крутейшие обои из «Одиссеи» Кристофера Нолана

Олег


Последний кассовый хит Кристофера Нолана — это пересказ « Одиссеи», эпической поэмы Гомера VIII века до нашей эры. Бюджет проекта составляет 250 миллионов долларов, и, как говорят, это одна из самых дорогих игровых лент Нолана. Этот набор обоев по мотивам «Одиссеи» содержит несколько кадров из фильма и идеально подходит для iPhone.

Фото: X / @just_unique0Фото: X / @just_unique0Фото: X / @just_unique0Фото: X / @just_unique0Фото: X / @just_unique0Фото: X / @just_unique0Фото: X / @AtillaTasNetФото: X / @AtillaTasNetФото: X / @AtillaTasNet
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Источник:
iDownloadBlog
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