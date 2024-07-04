Забирайте на AliExpress самый симпатичный в мире GaN-зарядник от UGREEN. Такому подарку обрадуется каждый!

Олег

UGREEN


Продолжаем делиться с вами полезными и любопытными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался блок питания от UGREEN в необычном и очень милом дизайне.

Это зарядное устройство GaN мощностью 65W выполнено в виде маленького карманного робота. Вместо лица у него цифровой дисплей, на котором мимикой бота передается статус зарядки. На верхней части разместились три USB-порта, а снизу — ботинки, которые нужно снять для подключения к розетке.

UGREEN

UGREEN

Что касается технических характеристик, то блочка будет достаточно для зарядки небольшого ноутбука или макбука, а также нескольких устройств поменьше — смартфонов, планшетов, наушников, часов и так далее. Максимальный выходной ток устройства — 3 Ампера.

Проверить цену и купить UGREEN Robot GaN 65W можно по этой ссылке на AliExpress. Он очень мил, поэтому прекрасно подойдет в качестве подарка — тем более, что зарядок много не бывает. А еще девайс доступен в трех цветах. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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