Забирайте обои в стиле внутренностей iPhone 15 Pro

Олег

Обои


Цифровой дизайнер Basic Apple Guy опубликовал подборку обоев в стиле внутренних компонентов iPhone 15 Pro. Картинки стали доступны на его личном сайте.

Обои созданы дизайнером на основании реальных фотографий «внутреннего мира» новых айфонов. Он сотрудничал с мастерами из iFixit, которые разобрали и качественно отсняли смартфоны внутри. Мастер отмечает, что компоненты айфонов ежегодно претерпевают изменения, в том числе и в плане внешнего вида. Поэтому ему приходится каждый раз воссоздавать изображения с нуля.

Обои

Обои

Скачать изображения в разных цветах:

А множество других обоев в самых разных стилях вы можете выбрать по тегу «Обои» на нашем сайте.

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Источник:
Basic Apple Guy
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Комментарии

+772
Eredy
Зелёный взял. ✌️
час назад в 19:44
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