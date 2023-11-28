Забирайте обои в стиле внутренностей iPhone 15 Pro

Цифровой дизайнер Basic Apple Guy опубликовал подборку обоев в стиле внутренних компонентов iPhone 15 Pro. Картинки стали доступны на его личном сайте.
Обои созданы дизайнером на основании реальных фотографий «внутреннего мира» новых айфонов. Он сотрудничал с мастерами из iFixit, которые разобрали и качественно отсняли смартфоны внутри. Мастер отмечает, что компоненты айфонов ежегодно претерпевают изменения, в том числе и в плане внешнего вида. Поэтому ему приходится каждый раз воссоздавать изображения с нуля.
Скачать изображения в разных цветах:
- Оригинальный — 15 Pro | 15 Pro Max
- Черный — 15 Pro | 15 Pro Max
- Белый — 15 Pro | 15 Pro Max
- Синий — 15 Pro | 15 Pro Max
- Золотой — 15 Pro | 15 Pro Max
- Зеленый — 15 Pro | 15 Pro Max
- Коричневый — 15 Pro | 15 Pro Max
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