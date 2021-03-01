



По всему миру набирает популярность запущенная на днях социальная сеть Dispo. Она позиционируется как анти-instagram. И в точности так же, как «выстреливший» недавно Clubhouse, доступна только на iOS и лишь по приглашениям от действующих участников.



Идея Dispo заключается в том, чтобы пользователи выкладывали фотографии «как есть» — без фильтров, обработки, кадрирования, постановки, выбора наиболее удачного кадра, коллажей, анимации, масок и тому подобного.



Выложить в Dispo готовую фотографию из галереи не получится, снимок должен быть сделан именно в этом приложении. Интерфейс нарочно ухудшен: видоискатель очень маленький и есть лишь кнопки для запуска вспышки, переключения с основной камеры на фронтальную и обратно, а также для настройки зума и собственно для съёмки.







Кому-то Dispo напоминает о временах, когда все фотографировали на плёночные камеры, а другие вспоминают Instagram на самой заре своего становления, когда он был лишь у пользователей iPhone, никто не знал, что туда выкладывать и какие фильтры применять. Дополнительных ретро-ощущений добавляет тот факт, что фотографии публикуются в соцсети не сразу, а лишь «после проявки» — в 9 утра следующего дня.



Снимки в Dispo можно сортировать по тематическим папкам, а этими папками можно делиться с друзьями — будто вы показываете им своими фотоальбомы. Каждому пользователю выдаётся по 20 инвайтов — именно столько людей он может пригласить в соцсеть.







Dispo разработал 24-летний американец Дэвид Добрик. Как он рассказал в интервью Forbes, идея создания этой соцсети пришла к нему во время одной из тематических вечеринок с друзьями. Они всю ночь веселились и делали фотографии на плёночные фотоаппараты, а затем отдали плёнки в проявку и по снимкам восстанавливали свои воспоминания. Сейчас над Dispo трудятся 20 человек, и в скором времени разработчики выпустят приложение для Android.









