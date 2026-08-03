Забудьте про Punto и Caramba. Нашли бесплатный умный переключатель раскладки для macOS

автоматическое исправление неправильной раскладки во время набора;

исправление последнего слова или нескольких последних слов по горячей клавише;

настройка количества символов или времени для отката;

локальный голосовой набор через модели распознавания речи;

создание сниппетов — быстрых замен для часто используемых фраз;

перевод выделенного текста через системные возможности macOS;

полностью локальная работа без передачи данных в интернет.

Перейдите на сайт проекта или страницу релизов на GitHub;

Скачайте последнюю версию приложения для macOS;

Откройте DMG-файл и перенесите Keyboop в папку «Программы»;

Запустите приложение и предоставьте нужный доступ к клавиатуре;

При необходимости настройте горячие клавиши, автоматическое исправление и дополнительные функции в настройках приложения;

Готово!

Если вы много печатаете на Mac, то наверняка хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда набрали кусок текста в неправильной раскладке. Вместо нормального сообщения получаются бессмысленные символы, а потом приходится вручную переписывать или искать способы исправления. И, если на Windows существуют десятки программ по типу Punto Switcher, то на macOS выбор подобных инструментов всегда был заметно скромнее. Однако недавно в сети появилась бесплатная утилита Keyboop. Рассказываем, что она умеет и где её скачать.Начнём с того, что создал этот инструмент обычный энтузиаст Иван Сметанин, который сам часто сталкивался с ошибками из-за неправильной раскладки клавиатуры в macOS. Ведь проблема особенно сильно влияет на тех, кто работает с русским и английским языками одновременно. Можно случайно написать письмо, комментарий или часть документа в неправильной раскладке и заметить ошибку только спустя несколько минут.Вооружившись собственными знаниями и заручившись поддержкой Claude, энтузиаст создал Keyboop — бесплатную утилиту с открытым исходным кодом для macOS. Она автоматически исправляет неправильную раскладку, умеет работать с текстом прямо во время набора и предлагает дополнительные инструменты вроде локального голосового ввода и быстрых замен.В первую очередь утилита будет полезна тем, кто ежедневно работает с текстом. Журналисты, программисты, дизайнеры, студенты и офисные сотрудники часто переключаются между несколькими языками и регулярно сталкиваются с ошибками раскладки.Также приложение пригодится тем, кто много общается в мессенджерах или пишет длинные документы. Вместо того чтобы удалять весь текст и начинать заново, можно исправить ошибку буквально одним сочетанием клавиш.Отдельно Keyboop оценят пользователи, которым важна конфиденциальность. Все основные функции работают локально на компьютере, а введенный текст не отправляется на сторонние серверы.Главная функция приложения — автоматическое исправление текста, набранного в неправильной раскладке. Например, вместо «ghbdtn» программа сможет вернуть привычное «привет» без необходимости копировать текст куда-то еще.При этом Keyboop отличается от многих аналогичных решений тем, что не использует буфер обмена для исправления текста. Утилита вставляет исправленный вариант напрямую, поэтому содержимое буфера остается нетронутым.Среди других возможностей можно выделить:Процесс установки довольно простой:Для голосового набора потребуется выбрать подходящую модель распознавания. Кстати, Keyboop поддерживает локальную обработку речи, поэтому записи не отправляются в облачные сервисы.Также отметим, что Keyboop работает на всех Mac с Apple Silicon с macOS 14 и новее, а также на компьютерах Apple с процессорами Intel с macOS 13 и выше.Как видите, Keyboop — отличный пример того, как небольшая бесплатная утилита способна решить реальную проблему пользователей macOS. Она исправляет главную боль всех, кто постоянно переключается между языками, при этом не требует подписки и работает максимально приватно.