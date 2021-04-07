В сети появилась видеозапись испытания беспилотного автомобиля, которое проводил южнокорейский профессор Хан Мин Хон. Видео снято в 1995-м году.
За пару десятков лет до того, как самоуправляемые автомобили стали популярными и соответствующие технологии начали разрабатываться массово, профессор Мин Хон взял и доработал свой собственный авто, оснастив его автопилотом. На своем творении мастер проехал через всю Южную Корею, от Сеула до порта Пусан. На записи можно увидеть, что профессор просто сидит на заднем ряду и наблюдает за тем, как его автомобиль преодолевает километры без особого труда. Тестовый маршрут, конечно же, пролегал по шоссе и автобанам, так как на прямой и ровной дороге проводить такое испытание было проще.
Этот гениальный и многообещающий проект был свернут, так как Южная Корея сменила вектор развития и перешла на тяжелую промышленность. Однако профессор искренне считает, что страна могла бы сегодня быть бескомпромиссным лидером в отрасли «автопилотников», так как даже в 2021 году эти технологии только зарождаются. Хан Мин Хон в следующем году отметит свое 80-летие.
Сегодня «передовиком» в категории самоуправляющихся автомобилей считается Tesla. Однако и другие компании — в том числе российские — развивают свои «беспилотники». В частности, в 2019-2020 годах «Яндекс» провел немало испытаний своего оборудования, которое позволяет автомобилю совершать поездки не только по трассе, но и по оживленным городским улицам. А в конце 2020-го на улицах Москвы был замечен авто без водителя от «Сбера». Исследователи отмечали, что автоматика значительно снизит количество ДТП, так как компьютер, в отличие от человека-водителя, всегда четко придерживается ПДД и в сложных ситуациях не идет на риск. При этом случаи аварий с участием «беспилотников» уже попадали в мировые СМИ. Что касается России, то эксперты рассказали, почему в РФ беспилотные авто придут нескоро.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Красиво ;)