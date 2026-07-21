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Забудьте про Whoop и Fitbit Air! Garmin выпустила фитнес-браслет CIRQA без экрана и подписок

Фархад


Популярный производитель смарт-часов Garmin официально представил фитнес-браслет CIRQA — мощный ответ популярным трекерам Whoop.

Новинка стоит всего $199 и предлагает постоянный мониторинг активности, сна и состояния организма без обязательной подписки, что выгодно отличает его от ряда конкурентов.

Браслет оснащен датчиками сердечного ритма, пульсоксиметром, температуры кожи и акселерометром. Он автоматически отслеживает сон, дневной отдых, уровень стресса, шаги, потраченные калории и поддерживает мониторинг менструального цикла. Заявлена поддержка более 80 видов тренировок, причем многие из них распознаются автоматически.



Встроенного GPS у CIRQA нет, поэтому для записи маршрутов пробежек или велопоездок потребуется смартфон. Зато пользователям доступны фирменные функции Garmin, включая Body Battery, Garmin Coach, Lifestyle Logging и умный будильник, который будит вибрацией во время легкой фазы сна.

Garmin обещает до 10 дней автономной работы без подзарядки. Все собранные данные синхронизируются с приложением Garmin Connect, которое доступно для iPhone и Android-смартфонов.
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Источник:
Garmin
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