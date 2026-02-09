Зачем AirPods Pro 4 нужны камеры? Apple явно собирается за всеми следить







Авторитетный инсайдер и коллекционер редких прототипов Apple под ником Kosutami поделился информацией относительно следующего поколения AirPods Pro.

Источник утверждает, что следующие AirPods Pro (возможно, AirPods Pro 4) будут оснащены камерами, которые смогут «видеть» вокруг пользователя. Но самое интересное, что цена должна остаться на текущем уровне — $249 в США. Это противоречит предыдущим утечкам, относительно того, что AirPods Pro с камерами будут стоить дороже на $30-$50.Ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо писал, что уже в 2026 году Apple выпустит ещё одни AirPods Pro 3 с крошечными инфракрасными камерами. Они нужны для распознания жестов и обеспечения улучшенного пространственного звучания с гарнитурой Apple Vision Pro.Скорее всего, речь идёт не о привычных камерах, а о сенсорах по типу TrueDepth с компьютерным зрением, которые смогут распознавать объекты вокруг пользователя с помощью ИИ. Главная проблема заключается в том, что у Apple пока нет нормального искусственного интеллекта. Скорее всего, мы узнаем об этом на WWDC летом, а наушники с камерами выйдут к концу года.