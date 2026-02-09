Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Зачем AirPods Pro 4 нужны камеры? Apple явно собирается за всеми следить

Фархад



Авторитетный инсайдер и коллекционер редких прототипов Apple под ником Kosutami поделился информацией относительно следующего поколения AirPods Pro.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Источник утверждает, что следующие AirPods Pro (возможно, AirPods Pro 4) будут оснащены камерами, которые смогут «видеть» вокруг пользователя. Но самое интересное, что цена должна остаться на текущем уровне — $249 в США. Это противоречит предыдущим утечкам, относительно того, что AirPods Pro с камерами будут стоить дороже на $30-$50.

Ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо писал, что уже в 2026 году Apple выпустит ещё одни AirPods Pro 3 с крошечными инфракрасными камерами. Они нужны для распознания жестов и обеспечения улучшенного пространственного звучания с гарнитурой Apple Vision Pro.

Скорее всего, речь идёт не о привычных камерах, а о сенсорах по типу TrueDepth с компьютерным зрением, которые смогут распознавать объекты вокруг пользователя с помощью ИИ. Главная проблема заключается в том, что у Apple пока нет нормального искусственного интеллекта. Скорее всего, мы узнаем об этом на WWDC летом, а наушники с камерами выйдут к концу года.
1
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Видели автомобили Lada на сайте Apple? Ждем Iskra и Aura
Apple представит три новинки в ближайшие дни
Самый дешёвый iPhone 17 выйдет уже в феврале. Мы знаем точную дату

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии