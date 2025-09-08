Зачем Apple готовит две версии AirPods Pro 3







Сразу несколько источников поделились информацией о планах Apple по выпуску двух разных версий AirPods Pro 3 с разницей в несколько месяцев.

Сначала аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что Apple планирует представить одну версию AirPods Pro 3 уже на этой неделе на презентации Apple «Awe Dropping», но более кардинальные изменения наушники получат в 2026 году. По словам Куо, AirPods Pro 3‌ (2026) получат как минимум по одной крошечной инфракрасной камере в каждом наушнике. Они будут использоваться для распознания жестов рук и обеспечения улучшенного пространственного звучания с гарнитурой Apple Vision Pro.Обычно Apple обновляет наушники раз в три года, но нечто похожее было с AirPods Pro‌ 2. Первоначально их представили вместе с iPhone 14 в сентябре 2022 года, а в сентябре 2023 года они получили зарядный чехол с портом USB-C и ряд других улучшений.Теперь китайский источник под ником Instant Digital, подтвердил этот слух, предоставив некоторые дополнительные подробности и разъяснения. AirPods Pro 2026 года станут не новым поколением, а скорее топовой версией AirPods Pro 3. В качестве примера он привёл две версии AirPods 4, одна из которых предлагает шумодав и беспроводную зарядку.Теперь осталось узнать, чем «базовые» AirPods Pro 3 будут лучше предшественников.