Зачем Macbook Pro, если есть Air? Фанаты Apple нащупали золотую середину и радостно переходят на неё





Долгое время линейка Macbook была чётко разделена по задачам и ценовой политике. Модель Air (в двух размерах, а позже — в одном) была самой доступной, и многие называли её входом в экосистему Apple. Macbook Air был тонким, легким, удобным; но касательно производительности по праву заслужил репутацию «калькулятора».

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