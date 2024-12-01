Зачем Macbook Pro, если есть Air? Фанаты Apple нащупали золотую середину и радостно переходят на неё

Долгое время линейка Macbook была чётко разделена по задачам и ценовой политике. Модель Air (в двух размерах, а позже — в одном) была самой доступной, и многие называли её входом в экосистему Apple. Macbook Air был тонким, легким, удобным; но касательно производительности по праву заслужил репутацию «калькулятора».
Другое дело Macbook Pro. Толстый, мощный, тяжелый, огромный — буквально воплощение производительности и серьезного подхода к делу. «Прошки» оснащались 4-ядерными Core i7 и Core i9, кучей оперативки и двумя оглушительными кулерами.
Любой покупатель чётко понимал: если мало денег и простые задачи то берем Air, а если подороже и помощнее — берем Pro.
Эра Silicon
Она перевернула привычные нам паттерны с ног на голову. После выхода Macbook Air M1 весь ютуб сравнивал его производительность со свежим на тот момент 16-дюймовым Macbook Pro 2019 с Core i9 и брался за голову: как такое возможно? Почему огромный и мощный бук начисто продувает тонкому стиляге на М1?
Спустя четыре года с выхода Air M1 линейка Macbook еще больше запуталась. Apple то и дело заигрывает с разной аудиторией, то выпуская Pro сразу в двух разных корпусах, то представив 15-дюймовый Air, то обновляя чипы и поколения дважды в год. Купив весной дорогущий Macbook Pro 16 со свеженьким Silicon M вы вполне можете остаться с тыквой в руках уже осенью того же года.
Но дело не только в странных экспериментах Apple. Чипы Silicon настолько производительны, что перед покупателем всерьез встает вопрос целесообразности покупки Macbook Pro. Зачастую оказывается, что он тяжелее, толще и массивнее, но в бытовых задачах ничуть не выигрывает у тонкого и легкого Air.
Что думают пользователи
Многие из них всерьез задумываются о переходе на Macbook Air, даже если ранее много лет покупали исключительно «прошки». В профильной ветке Reddit кипит обсуждение обоих ноутбуков в разрезе их ценника и решаемых задач. Люди пишут — «разница в цене между Air и Pro настолько высока», что причин снова покупать Pro остается всё меньше.
«Я перешел с последнего Intel Pro 2020 на Air M2. Pro для меня просто перебор. Air с чипами M — идеальная машина», — пользователь с ником 6wec.
«Перешел с 16-дюймового M1 MBP на 13-дюймовый M3 Air. Мне надоело таскать MBP с собой. Он слишком тяжелый. Динамики в Air — отстой, но я все равно большую часть времени использую Bluetooth, так что это не влияет. Дисплей на MBP немного лучше. Но, честно говоря, для 99% того, для чего я его использую, и потому что он такой легкий, Air был для меня явным победителем. Цена не имела значения. Покупка действительно зависит от того, для чего вы его используете. Если вы рендерите 4K или используете много GenAI (изображения или видео), то купите MBP. Для большинства работ по разработке, которые я делаю, Air более чем достаточно», — юзер 6000rpms.
«Раньше Pro был только для «профессионалов», ну вы знаете — для редактирования и создания, теперь они очень похожи, так что я, вероятно, в настоящее время в любом случае буду использовать Air, хотя я дизайнер/разработчик», — написал cartiermartyr.
К слову, есть и несогласные. Для некоторых пользователей экран ProMotion с частотой обновления изображения 120 Гц является решающим фактором выбора:
«В моем бесконечном стремлении облегчить свою ношу, я бы хотел, чтобы они сделали «Pro» Air с лучшим экраном. Я бы купил его в мгновение ока».
«Лучший экран и частота обновления. Вентиляторы. Аккумулятор. Порты. Я такой. Разница в размерах для меня минимальна, если честно, я едва замечаю, когда держу оба в руке. Я также привык к громоздким ноутбукам на Windows. Скажу так: 80% моих поездок можно осуществить с помощью Corolla, но я бы предпочел внедорожник. 80% моих «поездок» можно осуществить с помощью Air, но я бы предпочел MBP», — написал nectaranon.
Что думает наша редакция
Те из нас, кто пользуется macOS, в целом тоже склоняются к ультимативности Macbook Air в рабочих и бытовых задачах.
Вот что говорит главред iGuides Георгий Лямин:
Перешел на Mac в 2012-м году. Моим первым компьютером Apple стал iMac, а затем из-за переезда я был вынужден перейти на MacBook Pro и пользовался этой серией до анонса MacBook Air на чипе M1.
Переходить с «прошки» на «воздух» было волнительно. Изначальные опасения заключались в отсутствии системы активного охлаждения, а также что Air не вытащит мои повседневные задачи в плане производительности. Сразу после обновления я даже завел здесь дневник перехода, в который написал две заметки — первая и вторая.
На деле в плане производительности MacBook Air на M1 уделал все мои предыдущие «прошки» на интелах. Он отлично вписался в мой повседневный сценарий, закрыл все мои потребности и ни разу не перегрелся.
Сейчас у меня в использовании 2-годичный MacBook Air на M2. Два года — это цикл моего обновления ноутбуков. Пришло время перейти на что-то новое и у меня теперь настоящая дилемма:
• С одной стороны хочется взять новый MacBook Pro с M4, поскольку на macOS активно приходит гейминг
• С другой — я очень сильно привык к портативности линейки Air и отсутствию посторонних звуков от системы охлаждения.
У нашего редактора Фархада Усманова немного другая история:
Долго смотрел на Mac с непониманием необходимости существования таких компьютеров из-за отсутствия нужного мне софта, нормальных игр и высоких цен на железки. Но когда шестой по счету флагманский ноутбук на Windows (с Core i7, дискретной видеокартой NVIDIA, 32 ГБ оперативки и SSD) начал тормозить спустя год, я решил попробовать перейти на macOS. Просто в один день купил 13-дюймовый MacBook Pro 2018 года с Touch Bar (спустя неделю после презентации) и кайфую с него до сих пор. За 6 лет заменил в нем только аккумулятор и порты USB-C, которые случайно спалил статическим электричеством.
На момент покупки у Apple была довольно слабая линейка «эйров» на двухъядерных маломощных процессорах Intel. Плюс MacBook Air тогда ещё выпускались в древнем дизайне, который представил сам Джобс. В прошлом году решил брать MacBook Pro 16” ради монтажа видео в Final Cut Pro. Почему не новый «Эйр»? Система без активного охлаждения в таких сценариях может перестать справляться через 2-3 года, а «маки», как правило, покупаются с запасом на вечность.
В прошлом году взял 16-дюймовый MacBook Pro на M2 Pro, но он пока лежит без дела. Если не потянет Cyberpunk 2077, буду менять на M4 Max. Возвращаться на «винду» точно не собираюсь. Уж лучше на какой-нибудь дистрибутив линукса уйти.
Фото: Unsplash
Сам я тоже внезапно оказался перебежчиком: долгое время пользуясь только Macbook Pro ради приемлемой производительности и 15-дюймового Retina-дисплея, в 2021 году я решился и купил Macbook Air M1 с диагональю 13 дюймов. О своих впечатлениях сразу после покупки и спустя несколько месяцев я уже рассказывал. Если коротко — я ничуть не пожалел о переходе на Silicon Air.
Прямо сейчас я пишу этот текст с Macbook Air 15. После тестирования Air M1 моей мечтой было получить то же самое, но с большой диагональю — и я получил. Как я писал выше, от Pro-шек мне нужны были производительность и экран 15 дюймов — всё это дал мне Air 15. Каюсь: перед его покупкой всерьез поглядывал в сторону подержанного Pro 16 (2021) за сопоставимые деньги. И счастлив, что не взял его; таская двухкилограммового монстра, много раз проклял бы сам себя за такую покупку.
Macbook Air 15 с легкостью закрывает все мои задачи: написание и оформление текстов для iGuides и личных блогов, несложный фотомонтаж обложек и иллюстраций к постам, иногда незамысловатый видеомонтаж для YouTube-канала, видеосвязь, просмотр видосиков и еще пара-тройка офисных задач. Еще ни разу с 2021 года я не почувствовал нехватки производительности с Air в руках.
На конец 2024 года мы имеем следующую картину:
- Macbook Pro 14 / 16 дюймов с чипами Silicon для жестких работяг, лютых монтажников, беспринципных фотошоперов и, конечно, блогеров первого эшелона;
- Macbook Air 13 / 15 дюймов с чипами Silicon для всех остальных.
Получается, паттерны выбора макбука действительно сильно сместились, но при этом стали намного проще: покупать Macbook Pro стоит лишь в том случае, если вы точно знаете, куда его применить.