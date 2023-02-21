Зачем нужны веб-приложения на iPhone и Mac, и как ими пользоваться. App Store больше не нужен?





Помните самый первый iPhone? На нем не было App Store, а приложения для iOS базировались на HTML5, то есть, по сути, и были «веб-приложениями». Однако после релиза фирменного магазина Apple эта тема постепенно заглохла… до WWDC 2022.



На прошлогодней летней конференции Apple рассказала, что собирается внедрить push-уведомления для веб-приложений в iOS 16. Это объявление вызвало новую волну интереса к технологии, особенно у россиян, которые лишились многих нужных им отечественных приложений.





Что такое «веб-приложение»

Как установить веб-приложение

откройте любой сайт,

нажмите «Поделиться»

тапните «На экран Домой».

Как удалить веб-приложение

Откройте Finder и нажмите cmd shift G

Вставьте путь до папки с веб-приложениями Chrome, вставив свое имя пользователя

/Users/username/Applications/Chrome Apps.localized

Удалите приложение из открывшейся папки и очистите корзину.

Зачем веб-приложениям push-уведомления?

Откройте веб-приложение, которое вы добавили на рабочий стол

Найдите в нём параметр, отвечающий за уведомления и включите его

На экране появится диалоговое окно с запросом — выдайте разрешение приложению слать вам push.

Если говорить коротко, то классическое веб-приложение выглядит для пользователя как простая закладка сайта на рабочем столе. Компания Google развивает тему веб-приложений в своем браузере Chrome, выводя их немного дальше простых закладок. Например, сейчас в «хроме» можно в один клик создать веб-приложение YouTube, которое будет запускаться и работать независимо от самого браузера.Когда Apple говорит о «веб-приложениях», она подразумевает, или сокращенно. Это нечто гораздо большее, чем то, что предлагает Google. PWA от Apple предполагают возможность предзагрузки содержимого и работу в автономном режиме. Это позволяет использовать такие функции, как геолокация, камера и NFC.Для разработчиков PWA — это золотое дно, поскольку создать и поддерживать веб-приложение гораздо проще и быстрее, чем полноценную утилиту в App Store. Несмотря на это, российских сайтов с поддержкой PWA практически нет, но зато можно попробовать немало зарубежных. Полный список сайтов, поддерживающих PWA на iOS, можно посмотреть вот здесь На iPhone или iPad всё очень просто:Иконка сайта появится на рабочем столе рядом с другими приложениями. Если сайт поддерживает PWA, то по нажатию на иконку откроется интерфейс, больше похожий на отдельное приложение; в противном случае вы просто увидите на хоумскрине закладку Safari.В Chrome для macOS процедура тоже несложная. Когда вы откроете сайт, поддерживающий технологию веб-приложений, в адресной строке появится соответствующая пиктограмма. Нажав на нее, вы создадите отдельный APP-файл, который будет работать независимо от самого браузера. Этот APP можно добавить в Dock-панель.Как и любое другое. На iPhone или iPad удерживайте палец на иконке, после чего выберите «Удалить».На macOS всё немного сложнее. Установленное через Chrome веб-приложение будет отображаться в Launchpad, но удалить его оттуда не получится. Чтобы удалить веб-приложение на Mac:Этот пункт будет особенно интересен жителям России. Дело в том, что в течение 2022 года из Apple App Store было удалено немало российских iOS-приложений. Большинство из них являются необходимыми, например, утилиты банков.Почти сразу после удаления из магазина некоторые банки адаптировали свои веб-сайты для экрана смартфона и начали активно рекомендовать пользоваться ими. Однако у такого метода есть существенный недостаток: вы не сможете получать уведомления об операциях или одноразовые коды для платежей. Это важно, например, для клиентов «Сбера»: СМС-оповещения у него платные, а вот push доступны бесплатно.Еще один пример — Telegram. Некоторое время назад мессенджер получил прокачанную PWA-версию и работает в браузере почти так же, как в виде отдельного приложения. Однако без push-уведомлений такая разработка почти бесполезна: уведомления это одна из критично важных функций любого мессенджера.Возможность получать push-уведомления от веб-приложений тестируется в iOS 16.4, первая бета-версия которой вышла пару дней назад. Скорее всего, эта функция выйдет в релиз в апреле. Если вы пользуетесь iOS 16.4 Beta, то включить уведомления можно уже сейчас:Имейте в виду, что само веб-приложение тоже должно поддерживать функцию отправки push из режима PWA. Уже после установки вы сможете изменить настройки уведомлений для конкретного веб-приложения, пройдя в «Настройки» → «Уведомления».