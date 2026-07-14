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Зачем вообще такой OLED? Новый iPad mini разочарует фанатов Apple

Фархад


В сети появилась новая информация о следующем поколении iPad mini. По данным корейского инсайдера yeux1122, Apple оснастит планшет 8,4-дюймовым OLED-дисплеем на базе технологии LTPS с частотой обновления 60 Гц. Это означает, что долгожданная поддержка ProMotion на 120 Гц останется эксклюзивом более дорогих моделей Pro.

Многих поклонников компактных планшетов такое решение может разочаровать. Конечно же, OLED принесет заметно более глубокий черный цвет, высокую контрастность и лучшую энергоэффективность по сравнению с LCD-экраном нынешнего iPad mini 7, однако плавность интерфейса останется на уровне обычных 60 Гц. Вполне вероятно, что Apple так попытается не смещать акцент с iPhone Ultra, который в разложенном виде будет похож на iPad mini, но с дисплеем на 120 Гц.

Источник отмечает, что производство дисплеев уже ведется на предприятии Samsung Display в Южной Корее. По предварительным данным, iPad mini с OLED-экраном выйдет уже этой осенью.
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Источник:
MacRumors
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