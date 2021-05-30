Samsung Display и LG Display начали производство OLED-панелей для будущих iPhone 13 на месяц раньше, чем для iPhone 12 в прошлом году. Об этом сообщает сайт TheElec со ссылкой на источники у поставщиков деталей.
В прошлом году iPhone 12 задержался из-за пандемии — а точнее, из-за того, как пандемия повлияла на разных поставщиков Apple. В целом производство и поставки удалось довольно оперативно нарастить, но продажи линейки iPhone 12 тогда всё-таки задержались на какое-то время. В текущем году компания постаралась предусмотреть пандемические факторы. Например, Samsung и LG уже начали производство дисплеев для «тринашек», и сделали это намного раньше, чем в 2020-м. Хотя экран — это всего лишь один компонент из десятков необходимых, Apple делает ставку именно на него.
Анонимный инсайдер сообщает, что Samsung Display собирается поставить для Apple около 80 млн OLED-панелей, а LG Display — порядка 30 млн. К слову, LG начала производство на пару недель позже, чем Samsung. По слухам и разрозненной информации, Apple собирается выпустить четыре разных модели iPhone 13, оснастив каждую из них OLED-дисплеем. Таким образом в текущем году у любителей IPS-экранов больше не останется выбора, и им придется покупать iPhone с OLED.
К слову, о внедрении 120Гц (с маркетинговым названием ProMotion) также было упомянуто — увеличенная частота обновления картинки появится только в моделях iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. TheElec утверждает, что Samsung является единственным поставщиком LTPO-OLED-экранов, которые способны работать с частотой 120Гц. Возможно, именно поэтому заказ Samsung намного больше, чем LG.
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В линейке iPhone 12 уже OLED, IPS только в SE, 11 и Xr. Так что ничего нового в этой информации нет. Нужно только добавить 120GHz. А то обидно, что iPad Pro это уже 4 года есть, а в iPhone — нет.
А теперь этот вредный для глаз шлак действительно во всех айфонах :(