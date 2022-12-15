Заказ такси «Яндекс Go» и Uber не работает по РФ и СНГ

В сети появляются жалобы на сбои в работе двух популярных сервисов вызова такси. В частности, пользователи не могут заказать машину в «Яндекс Go» и Uber.Судя по сообщениям клиентов, вызов такси недоступен в Москве, некоторых других городах России, а также в странах ближнего зарубежья. При попытке заказать машину приложение выдает ошибку.Сайт «Детектор сбоев» подтверждает наличие проблем с работой приложения «Яндекс Go»:По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось.