Такси Сбои Яндекс Go

Заказ такси «Яндекс Go» и Uber не работает по РФ и СНГ

Олег

Яндекс Go


В сети появляются жалобы на сбои в работе двух популярных сервисов вызова такси. В частности, пользователи не могут заказать машину в «Яндекс Go» и Uber.

Судя по сообщениям клиентов, вызов такси недоступен в Москве, некоторых других городах России, а также в странах ближнего зарубежья. При попытке заказать машину приложение выдает ошибку. 

Яндекс

Сайт «Детектор сбоев» подтверждает наличие проблем с работой приложения «Яндекс Go»: 

Яндекс

ОБНОВЛЕНО — комментарий «Яндекс Go»: 
По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом такси. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем всё, чтобы подобного не повторилось. 

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Комментарии

tellurian
+4813
tellurian
Есть такое. Ситимобил тоже прилёг отдохнуть
2 часа назад в 11:57
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