Заказы по старинке: «Яндекс Такси» вернёт телефонного диспетчера



Фото freepik



«Яндекс»

«Яндекс» возвращает функцию «Автодиспетчер», которая позволит пассажирам вызывать машины по телефону, а таксистам работать без интернета. Ранее сервис уже существовал в экосистеме компании, но был упразднён — видимо, в предположении, что проблемы с интернетом остались в прошлом.

Новая версия получит расширенную функциональность. При отсутствии сети водитель будет получать заказы через звонок (но не от живого диспетчера, как раньше, а от виртуального голосового помощника). После прибытия на точку А таксист перезванивает диспетчеру, выполняет поездку и повторным звонком фиксирует завершение заказа. Возвращение «Автодиспетчера» особенно актуально в условиях периодических проблем с связью и для работы в отдаленных районах. Новая версия получит расширенную функциональность. При отсутствии сети водитель будет получать заказы через звонок (но не от живого диспетчера, как раньше, а от виртуального голосового помощника). После прибытия на точку А таксист перезванивает диспетчеру, выполняет поездку и повторным звонком фиксирует завершение заказа. Возвращение «Автодиспетчера» особенно актуально в условиях периодических проблем с связью и для работы в отдаленных районах. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для дополнительного удобства в конце октября также появится возможность загружать в приложение «Яндекс Про» карты для офлайн-навигации. Это позволит строить маршруты в зонах с нестабильным покрытием.