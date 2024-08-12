Захотел уйти от Tele2 к другому оператору — плати 60 тысяч

Александр

NadejdaSolnce рассказала на «Пикабу» историю о попытке уйти от Tele2 к другому оператору с сохранением номера телефона. Номер оказался красивым (с шестью одинаковыми цифрами), поэтому Tele2 решил списать с абонента за его потерю 60 тысяч рублей.

Задолженность в 60 тысяч рублей появилась в личном кабинете — за услугу «Красивый номер». Оператора даже не смутило то, что изначально это не его номер, девушка перешла с ним от МТС.



NadejdaSolnce стала разбираться с поддержкой Tele2, требуя аннулировать задолженность. Там заявили, что это возможно, если не уходить к другому оператору, и самовольно аннулировали заявку на переход. Затем в личном кабинете девушки появилась неотключаемая услуга со 100-процентной скидкой на красивый номер.

NadejdaSolnce не сдавалась. Она снова сходила в салон оператора, к которому хотела уйти, и повторно написала заявление о переносе номера. Затем она стала требовать от поддержки Tele2 отключения скидки на красивый номер и удаления её номера из базы красивых. В поддержке ей объяснили, что её случай был рассмотрен в индивидуальном порядке: в системе якобы возникла ошибка, из-за которой номер рассматривался как платиновый и принадлежащий Tele2, а не МТС, а абоненты Tele2 подписывают дополнительное соглашение, которое предусматривает взимание платы за получение таких номеров. После подключения полной скидки на номер исчезла задолженность за его перенос. В поддержке Tele2 обещали больше не препятствовать переносу номера, но поинтересовались, по какой причине девушка решила уйти от этого оператора к другому.



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Комментарии

+4780
Carter_Mayers
Типичная, ущербная госконторка, любят они очень бабло, если штрафы то сотнями тысяч, если даже чужое что, себе присвоят и снова обдерут. Разбираться не будут, потому что бабки надо пилить и тащить всеми правдами и неправдами. Компенсировать себе любимым, потерю зарубежной недвижимости, которую отсняли у клоунов из-за санкций и активов. Естественно за счёт бизнеса чужого (Васи и Пети) и за счёт простых граждан. А если чужой бизнес будет слишком сладким, то и его отожмут под предлогом национализации или просто, сделают тебя иноагентом или каким врагом например. Идеальная схема для грязных на руку и мерзких чинуш. Только вот что делать с таким количеством бабла, непонятно ни разу. Двери то в развитые и богатые страны для них закрыты. А брать ту же недвигу в Северной Корее, Иране или Эритрее, не хочется, слишком некомфортно и не классно царькам.
час назад в 15:59
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Dmitriy
+1091
Dmitriy
Когда заголовок увидел, сразу почуял пикабушников. И не ошибся... Оттуда какой только бредятины не несут.
4 минуты назад
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