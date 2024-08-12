Захотел уйти от Tele2 к другому оператору — плати 60 тысяч

NadejdaSolnce рассказала на «Пикабу» историю о попытке уйти от Tele2 к другому оператору с сохранением номера телефона. Номер оказался красивым (с шестью одинаковыми цифрами), поэтому Tele2 решил списать с абонента за его потерю 60 тысяч рублей.



Задолженность в 60 тысяч рублей появилась в личном кабинете — за услугу «Красивый номер». Оператора даже не смутило то, что изначально это не его номер, девушка перешла с ним от МТС.







NadejdaSolnce стала разбираться с поддержкой Tele2, требуя аннулировать задолженность. Там заявили, что это возможно, если не уходить к другому оператору, и самовольно аннулировали заявку на переход. Затем в личном кабинете девушки появилась неотключаемая услуга со 100-процентной скидкой на красивый номер.



NadejdaSolnce не сдавалась. Она снова сходила в салон оператора, к которому хотела уйти, и повторно написала заявление о переносе номера. Затем она стала требовать от поддержки Tele2 отключения скидки на красивый номер и удаления её номера из базы красивых. В поддержке ей объяснили, что её случай был рассмотрен в индивидуальном порядке: в системе якобы возникла ошибка, из-за которой номер рассматривался как платиновый и принадлежащий Tele2, а не МТС, а абоненты Tele2 подписывают дополнительное соглашение, которое предусматривает взимание платы за получение таких номеров. После подключения полной скидки на номер исчезла задолженность за его перенос. В поддержке Tele2 обещали больше не препятствовать переносу номера, но поинтересовались, по какой причине девушка решила уйти от этого оператора к другому.









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