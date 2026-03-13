Top.Mail.Ru

Захрипели динамики на старом Macbook Air или Macbook Pro? Вот подходящие для замены

Олег


Apple всегда заботилась о качестве звука на своих ноутбуках, поэтому динамики на них обычно имеют довольно сложную конструкцию. Зачастую в едином корпусе скрываются сразу два излучателя: один ВЧ, другой НЧ. Из строя обычно выходит как раз второй, отвечающий за бас. В таких случаях звук начинает трещать, хрипеть или дребезжать. 

В качестве временного решения можно зайти в настройки звука macOS и передвинуть ползунок центрирования в сторону, противоположную от «умершего» динамика. Звук превратится в моно, но хотя бы не будет бесить хрипами. А теперь можно подыскать динамики для замены. Вот ссылки на комплектующие для разных поколений Macbook: 


Заменить динамики во многих из этих моделей можно своими руками, если вы не боитесь работы с мелкими деталями. Для этого потребуются специальные отвертки Torx. Если сомневаетесь в своих силах, лучше отнести ноутбук и динамики в сервисный центр. 


