Захрипели динамики на старом Macbook Air или Macbook Pro? Вот подходящие для замены

Apple всегда заботилась о качестве звука на своих ноутбуках, поэтому динамики на них обычно имеют довольно сложную конструкцию. Зачастую в едином корпусе скрываются сразу два излучателя: один ВЧ, другой НЧ. Из строя обычно выходит как раз второй, отвечающий за бас. В таких случаях звук начинает трещать, хрипеть или дребезжать.
В качестве временного решения можно зайти в настройки звука macOS и передвинуть ползунок центрирования в сторону, противоположную от «умершего» динамика. Звук превратится в моно, но хотя бы не будет бесить хрипами. А теперь можно подыскать динамики для замены. Вот ссылки на комплектующие для разных поколений Macbook:
- Macbook Air A1370 / A1465 (11 дюймов, 2011-2015)
- Macbook Air A1369 / A1466 (13 дюймов, 2011-2017)
- Macbook Pro A1278 (13 дюймов, 2011 — mid 2012)
- Macbook Pro A1425 (13 дюймов, late 2012 — early 2013)
- Macbook Pro A1502 (13 дюймов, late 2013 — mid 2015)
- Macbook Pro A1398 (15 дюймов, 2012-2015).
Заменить динамики во многих из этих моделей можно своими руками, если вы не боитесь работы с мелкими деталями. Для этого потребуются специальные отвертки Torx. Если сомневаетесь в своих силах, лучше отнести ноутбук и динамики в сервисный центр.
