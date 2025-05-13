Закислячили: Apple помечает неугодные приложения, которые берут оплату в обход кассы







Пользователи сети обратили внимание, что у некоторых приложений в европейских

Пользователи сети обратили внимание, что у некоторых приложений в европейских App Store появилась огромная плашка в самом верху экрана с указанием на небезопасные методы оплаты. Видимо, Кук так решил отомстить самым хитрым разработчикам, которые не хотят платить комиссию в 30%.

Пока плашка появляется только в приложениях на территории ЕС, поскольку именно там разрешены сторонние магазины приложений и оплата в обход App Store. В сообщении указано, что «приложение не поддерживает безопасную и конфиденциальную систему оплаты App Store». Вероятно, Apple пытается психологически надавить на тревожность пользователей из ЕС. Пока плашка появляется только в приложениях на территории ЕС, поскольку именно там разрешены сторонние магазины приложений и оплата в обход App Store. В сообщении указано, что «приложение не поддерживает безопасную и конфиденциальную систему оплаты App Store». Вероятно, Apple пытается психологически надавить на тревожность пользователей из ЕС. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Скорее всего, подобные плашки скоро появятся и в других сторах, где разрешена оплата через сторонние сервисы.