Закон Евросоюза «О цифровых услугах» вступил в силу. YouTube и AliExpress не будут прежними

Олег

Евросоюз vs AliExpress


25 августа 2023 года официально начал действовать закон Европейского Союза «О цифровых услугах». Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, закон ЕС «О цифровых услугах» налагает ряд ограничений на крупные IT-корпорации. Под его действие подпадают такие сервисы, как:
  • YouTube
  • Apple App Store
  • AliExpress
  • Google Maps
  • Google Search
  • Booking.com. 
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Новый закон существенно повлияет на принципы работы этих сервисов, а также на взаимодействие пользователей с ними.
Главное нововведение: перечисленные компании должны предоставить пользователям возможность отключить все рекомендательные алгоритмы.

Еще норматив обязывает компании создать способы быстрого удаления контента, который содержит незаконные товары, услуги или контент. У пользователей должна быть возможность сообщать о нарушениях, а сами компании обязуются предотвращать их появление.

Кроме того, серьезно меняются принципы таргетирования рекламы. Сервисы больше не имеют права «подсовывать» тематическую рекламу пользователю на основе его политических убеждений, этнической принадлежности или религии. А еще ограничивается таргетинг рекламы на детей.

Площадка, которая не будет выполнять закон «О цифровых услугах», получит штраф в размере до 6% от глобального оборота. Повторное нарушение повлечет полную блокировку сервиса на территории стран ЕС.

Несмотря на то, что закон касается деятельности компаний в Европе, он вполне способен затронуть и российских пользователей. Например, недавно YouTube предоставил возможность отключить рекомендации для зрителей по всему миру, а не только в ЕС. Вполне возможно, мы вскоре увидим и другие изменения. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+4862
tellurian
Молодцы в ЕС. Хорошая инициатива.
Сегодня в 07:44
#
Misha Gynin
–37
Misha Gynin
Вот бы в списке увидеть микрософт, напичкивающий в свою операционку тонны ненужного софта, и яндекс фильтрующий все в вся и показывающий рекламу из всех щелей...
Сегодня в 07:51
#
John Doe
+637
John Doe Misha Gynin
А какой в Windows ненужный софт?
Сегодня в 10:55
#
Misha Gynin
–37
Misha Gynin John Doe
Всякие скайпы, погоды, про два браузера вообще молчу, смотрели 3Д земли, какие-то левые помощники, откройте панель установки и удаления софта после чистой установки виндовс 10+ замучаетесь список читать :)
Сегодня в 13:14
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