Закон Евросоюза «О цифровых услугах» вступил в силу. YouTube и AliExpress не будут прежними

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25 августа 2023 года официально начал действовать закон Европейского Союза «О цифровых услугах». Об этом пишет The Verge.Согласно источнику, закон ЕС «О цифровых услугах» налагает ряд ограничений на крупные IT-корпорации. Под его действие подпадают такие сервисы, как: