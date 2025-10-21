Закон о такси расколол рынок: жёсткая позиция «АвтоВАЗа» против тревог «Яндекса»

Фото freepik
В преддверии вступления в силу нового закона о локализации автомобилей для такси с 1 марта 2026 года на рынке обозначился острый конфликт интересов. С одной стороны — «АвтоВАЗ», выступающий за бескомпромиссное исполнение принятых норм, с другой — «Яндекс Такси», предупреждающий о катастрофических последствиях для отрасли из-за неподготовленности перечня разрешенных моделей.
Закон предполагает, что для работы в такси будут допускаться только автомобили, набравшие достаточное количество баллов за локализацию производства в России или выпущенные по специнвестконтрактам (СПИК). При этом он не имеет обратной силы и не касается уже работающих в такси машин.
Ключевой проблемой стал первый опубликованный Минпромторгом перечень из 22 моделей, куда вошли только Lada, «Москвич», УАЗ, Evolute, Voyah и Sollers. Этот список вызвал критику, так как включает узкий ассортимент, не всегда подходящий для такси (например, внедорожники УАЗ), и исключает некоторые локализованные в России модели.
«Яндекс Такси» оценивает потенциальный удар по рынку как серьёзный. Глава сервиса Александр Аникин заявил, что текущий список сломал долгосрочное планирование таксопарков, которые не понимают, какие машины закупать. Ограниченный выбор по цене и классу может оставить многие города и тарифы без притока новых авто.
Особую тревогу у «Яндекса» вызывает судьба водителей-самозанятых, которые работают на личных автомобилях. Их доля в малых городах достигает 90%. По оценкам сервиса, уже через два года их число может сократиться вдвое, так как менять личный автомобиль ради подработки в такси нерентабельно.
В «Яндекс Такси» выступают за поправки, которые позволят смягчить переходный период для самозанятых как минимум до 2033 года. Также компания предупреждает, что неопределенность с финальным списком и резкое сокращение предложения машин неизбежно приведут к росту стоимости поездок для пассажиров.
Минпромторг обещает расширить перечень до 1 марта 2026 года, включив в него Haval, Tenet и автомобили с «Автотора». Однако, пока финальный список не опубликован, рынок такси замер в неопределенности, рискуя столкнуться с кризисом предложения и ценовым шоком.