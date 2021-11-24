Госдума не будет рассматривать в декабре закон об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах. Об этом говорится в проекте предварительного плана работы органа на официальном сайте правительства.
Ранее правительство РФ предложило Госдуме к рассмотрению два законопроекта, которые касаются QR-кодов в период пандемии. Один из них в теории должен обязать россиян иметь при себе QR-код о вакцинации или перенесенной болезни в общественных местах, а другой — в общем транспорте, вроде поездов, самолетов и автобусов. Предполагалось, что новые правила будут рассмотрены в ноябре, и начнут действовать с 1 февраля 2022 года.
Однако ни один из этих законов не попал в предварительный план работы Госдумы на декабрь. Это означает, что до конца текущего года предложения о QR-кодах не будут рассмотрены и приняты.
К слову, ранее рассмотрение законопроектов уже один раз отложили — с ноября на 14 декабря — чтобы «дождаться отзывов регионов» о них. На какой срок отложено принятие QR-кодов в этот раз — пока неизвестно.
Анонимный источник, близкий к правительству, сообщил российским СМИ, что власти рассматривают предложение ввести «паспорта здоровья» вместо QR-кодов, а также смягчить предложенные ранее ограничительные меры.
Ранее мы рассказали, в течение какого срока действуют различные «ковидные» QR-коды.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: