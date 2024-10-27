Закроется один из самых популярных и хайповых сайтов прошлого десятилетия





О предстоящем закрытии объявила платформа Ask.fm. Она перестанет работать с 1 декабря 2024 года.



Сайт Ask.fm был создан в Латвии в 2010 году, и к 2013 году число его пользователей достигало 50 миллионов, а спустя ещё два года 80 миллионов. После регистрации пользователь заполнял анкету и отвечал на вопросы других людей; вопросы и ответы становились публично доступными на его странице. Общаться можно как от своего имени, так и анонимно.



Изначально Ask.fm конкурировал с Formspring, однако затем появился ещё один сильный игрок на этом рынке, ориентированный на русскоязычных пользователей — sprashivai.ru. Некоторые пользователи соцсетей указывали в своих профилях или закреплённых публикациях ссылку на Ask.fm, как своеобразное дополнение к информации о себе.



Несмотря на падение популярности, Ask.fm развивался — к примеру, были выпущены мобильные приложения, появилась платная подписка, дающая различные преимущества, создан приватный чат с возможностью оставаться анонимным, не раскрывая свою личность собеседникам. Закрытие проекта объясняется «значительным сокращением пользовательской базы» и невозможностью соответствовать требования современным требованиям пользователей соцсетей.





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