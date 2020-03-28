



Британский спутниковый оператор OneWeb подал в суд Нью-Йорка заявление о банкротстве. За неделю до этого он вывел на орбиту Земли несколько десятков новых спутников.



За всё время существования OneWeb привлёк около 3 миллиардов долларов в качестве инвестиций, с начала 2020 года искал новых инвесторов. Связанная с ним российская компания «Уанвеб» в октябре 2018 года подала в Госкомиссию по радиочастотам России заявку на получение частот для российского сегмента сети 5G. «Уанвеб» на на 60% принадлежит OneWeb и на 40% госкорпорации «Роскосмос».



По данным Financial Times, японский оператор SoftBank хотел инвестировать в OneWeb два миллиарда долларов, но отказался от этой идеи в конце марта 2020 года. О причинах отказал от сделки публично не сообщалось. В марте OneWeb сократил 10% штата и предупредил о задержках запуска спутников из-за пандемии COVID-19.



OneWeb планировал к 2027 году обеспечить полное покрытие поверхности Земли высокоскоростным спутниковым интернетом, в том числе работающим по технологии 5G. Для этого ей придётся запустить на орбиту около 900 спутников. Среди инвесторов OneWeb — холдинг Virgin Ричарда Брэнсона, Qualcomm, AirBus, японский инвестиционный холдинг SoftBank и производитель напитков Coca-Cola. Идеи о полном покрытии Земли интернетом были у Google и Facebook, но их проекты в этом направлении были закрыты. Сейчас это направление развивают SpaceX и Amazon.







