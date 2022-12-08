Запчасти от iPhone — это красиво. Оцените ювелирные украшения с ними

Известный дизайнер Gab Bois представил серию ювелирных украшений, основанных на запчастях от iPhone. Коллекцию показали в Hypebeast.
Габ Буа (Gab Bois) известен тем, что превращает бытовые привычные глазу предметы в украшения или предметы интерьера. На этот раз художник вдохновился «внутренностями» iPhone, скооперировался с ювелирным брендом Miansai и представил коллекцию ювелирных украшений, основанных на запчастях iPhone.
Сет состоит из одиннадцати предметов: колец, брелоков на цепочке, сережёк и браслета. Например, nano-SIM-карты дизайнер интегрировал в оправу перстня и двух вариантов подвесок. Кроме того, любая девушка может надеть серёжки со встроенными модулями камер. Ключевым же украшением коллекции является перстень с интегрированной в него двойной камерой от iPhone 8 Plus.
Стоимость изделий варьируется от 195 до 3500 долларов США.
Габ Буа (Gab Bois) известен тем, что превращает бытовые привычные глазу предметы в украшения или предметы интерьера. На этот раз художник вдохновился «внутренностями» iPhone, скооперировался с ювелирным брендом Miansai и представил коллекцию ювелирных украшений, основанных на запчастях iPhone.
Сет состоит из одиннадцати предметов: колец, брелоков на цепочке, сережёк и браслета. Например, nano-SIM-карты дизайнер интегрировал в оправу перстня и двух вариантов подвесок. Кроме того, любая девушка может надеть серёжки со встроенными модулями камер. Ключевым же украшением коллекции является перстень с интегрированной в него двойной камерой от iPhone 8 Plus.
Стоимость изделий варьируется от 195 до 3500 долларов США.
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