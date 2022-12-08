iPhone Запчасти

Запчасти от iPhone — это красиво. Оцените ювелирные украшения с ними

Олег

Известный дизайнер Gab Bois представил серию ювелирных украшений, основанных на запчастях от iPhone. Коллекцию показали в Hypebeast.

Габ Буа (Gab Bois) известен тем, что превращает бытовые привычные глазу предметы в украшения или предметы интерьера. На этот раз художник вдохновился «внутренностями» iPhone, скооперировался с ювелирным брендом Miansai и представил коллекцию ювелирных украшений, основанных на запчастях iPhone. 

iPhone

iPhone

iPhone

Сет состоит из одиннадцати предметов: колец, брелоков на цепочке, сережёк и браслета. Например, nano-SIM-карты дизайнер интегрировал в оправу перстня и двух вариантов подвесок. Кроме того, любая девушка может надеть серёжки со встроенными модулями камер. Ключевым же украшением коллекции является перстень с интегрированной в него двойной камерой от iPhone 8 Plus. 

iPhone

iPhone

iPhone

Стоимость изделий варьируется от 195 до 3500 долларов США. 

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Источник:
Hypebeast
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Комментарии

+101
jhon69
Симка это оказывается запчасть от Айфона😂
час назад в 12:34
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+51
ProLogic6 jhon69
ты чо дурак на фотках полно запчастей. поумничал красавчек
час назад в 12:39
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+51
ProLogic6
уродство жосткое только золото перевели на эту чушь
час назад в 12:39
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