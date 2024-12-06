Запрещать гаджеты Apple в России точно не будут. Даже без RuStore

Фархад



Комиссия РОЦИТ по развитию электронной торговли сегодня обсудила законопроект о RuStore. В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств и участники отрасли.

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Но самое интересно, что в ходе обсуждения депутат Антон Горелкин прояснил ситуацию вокруг гаджетов Apple. Как один из авторов законопроекта он дал чётко понять, что никто запрещать iPhone, iPad и Mac в России не планирует. Всё сводится к тому, что власти хотят создать условия, при которых Apple разрешит российским пользователям установку приложений из альтернативных магазинов, как сейчас это работает в Европе.

Запрета на продажу техники Apple не будет. Те, кто распространяет такие утверждения, пытаются манипулировать общественным мнением. Никаких ограничителей, которые могли бы к этому привести, наш законопроект не содержит. Такой подход полностью отвечает и позиции РОЦИТ как организации, системно выступающей в защиту прав интернет-пользователей (и, соответственно, прав пользователей современных гаджетов).

Все предложения отрасли, прозвучавшие в ходе обсуждения, будут переданы в профильный комитет Госдумы для учета в работе над поправками ко второму чтению.

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Источник:
Антон Горелкин
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